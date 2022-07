SÉRIE D’ÉTÉ | Son Brabant wallon: le gardien des Red Lions, Vincent Vanasch vous livre ses «pépites» dans la province

Où emmeneriez-vous un ami…

Aurestaurant? À la Kbane, restaurant au cœur des bois de La Hulpe

La Kbane, c’est un restaurant féerique situé au milieu des bois à La Hulpe

"Sans hésitation, j’emmènerais un ami à la Kbane, c’est un restaurant féerique situé au milieu des bois à La Hulpe. Ce sont des petites cabanes dans lesquelles chaque bulle de personnes peut déguster un repas gastronomique. C’est un concept imaginé par ID-Event qui avait déjà été à la base du restaurant éphémère Greenhouse situé à Rhode-Saint-Genèse. Pendant le confinement, ils avaient installé des petites serres le long d’un lac. Je trouve le concept super sympa et très dépaysant.Il y a un autre endroit où j’aime aller c’est Toit, à Braine-l’Alleud où on mange sur un “rooftop” avec une vue imprenable sur la campagne. La cuisine est assez gastronomique et faite à base de produits locaux."

Fairedutourisme? La butte du Lion de Waterloo et son mémorial

Butte du Lion, Waterloo. ©ÉdA

"Comme je connais très bien les lieux pour y avoir joué, j’irais forcément montrer à un ami la butte du Lion et son mémorial de la bataille. Quand je jouais à Eindhoven, juste avant de participer à l’Euro Hockey League en 2015 (NDLR: l’équivalent de la Ligue des champions en football ), une équipe de journalistes avait fait un reportage sur moi sur la butte du Lion. Juste après, nous avons gagné, ce qui était un rêve pour moi. J’ai donc associé cet endroit à un lieu source de miracle. Je n’y ai pas encore été en famille car mes enfants n’ont que 4 ans et 11 mois mais mon fils commence à s’intéresser aux chevaliers et tout ça donc ça devrait bientôt l’intéresser!"

Enconcert? «J’adorerais voir Stromae à l’abbaye de Villers-la-Ville»

Saule à l’abbaye de Villers.

"J’ai déjà été souvent me promener à l’abbaye de Villers-la-Ville, je trouve le lieu magique et j’adorerais y voir un concert. Je sais que ça existe mais je n’ai jamais eu l’occasion de tester. J’imagine un Stromae là-bas, ce serait la folie. J’aime bien aussi Angèle et Lost Frequencies que j’aurais pu aller voir le 17 juillet à Tomorrowland car j’étais invité avec l’équipe nationale mais ça tombait en même temps que mes vacances malheureusement. C’est vrai que je n’ai pas trop l’occasion d’assister à des concerts avec le calendrier chargé des Red Lions et de mon club, c’est rare de pouvoir trouver un moment. Je vais voir Coldplay au stade roi Baudouin le 8 août et ça, je n’annulerai pour rien au monde!"

Boireunverre? «Envie de testerBivouac the camp, à Wavre»

Depuis le 1er juillet et jusqu’au 22 août, le bar restaurant éphémère Bivouac the camp est installé à Bierges.

Depuis le 1er juillet et jusqu’au 22 août, le bar restaurant éphémère Bivouac the camp – initiative de Julie Taton et de son mari Harold van der Straten – est installé à Wavre. Les gens peuvent en profiter tous les jours de la semaine de midi à 1h. "J’ai entendu parler de ce concept original que j’aurais très envie de tester avec un pote. C’est un bar resto qui a été déployé dans une immense tente de 600 m2, au milieu d’un pré, à Bierges, à côté de l’école du Verseau. La déco a l’air assez cosy et agréable mais c’est avant tout une initiative écoresponsable. Ils pensent circuit court et utilisent des matériaux de récupération, ce qui me plaît beaucoup" , explique Vincent Vanasch.

Fairedushopping Le Faubourg Store, L’esplanade et La Casière

"Je n’ai pas énormément le temps pour faire du shopping mais il y a un magasin où je me rends régulièrement à Waterloo, c’est Faubourg Store, sur la chaussée de Bruxelles (photo). C’est un magasin lifestyle qui propose des vêtements, chaussures, sneakers… Je vais aussi de temps en temps à L’Esplanade parce que tout s’y trouve et que c’est assez sympa de s’y promener. Côté alimentaire, il y a un endroit où j’essaye de me rendre quand je vais à Wavre, c’est La Casière dans la rue piétonne, ils ont un tas de fromages délicieux et ils sont de bons conseils. Comme mon papa donne cours à Wavre, il m’a fait découvrir et j’avoue que je suis tombé sous le charme."

Fairedusport? «Je lui ferais découvrir les clubs où j’ai grandi»

La nouvelle cafétariat du club de hockey du Pingouin.

"À part le hockey, je n’ai pas le temps de faire grand-chose d’autre. J’ai essayé deux, trois fois de jouer au golf quand nous avions un jour de repos, à l’étranger, avec l’équipe nationale mais ça se limite à ça. Je n’ai jamais joué en Belgique. Si je devais aller faire du sport avec un ami, je l’emmènerais sans hésiter au Pingouin à Nivelles, le club où j’ai grandi pour lui montrer les nouvelles infrastructures, le nouveau club-house est super accueillant. Et puis, le parc de la Dodaine est un coin assez joli pour faire son jogging. J’irais aussi lui montrer les nouvelles tribunes installées au Watducks. Enfin, j’espère un jour pouvoir l’emmener à Wavre, visiter le nouveau centre de haut niveau qui s’annonce grandiose."