Quand ça chauffe dans une concession automobile de Waterloo

D’après le père et le fils, le jeune n’avait franchement pas convaincu par la qualité de son travail durant la matinée et à midi, il avait demandé à être payé en noir. En s’informant aussi des prochains congés. On lui a répondu qu’il pouvait s’en aller tout de suite, ce qu’il avait refusé de faire. Et la discussion a tourné au vinaigre...

Pour l’intérimaire qui a été blessé et a déposé plainte, mais aussi pour la société de lavage de véhicules: n’ayant guère apprécié cette scène de violence dans leurs murs, les responsables de la concession automobile ont mis fin au contrat. Et pour couronner le tout, le père et le fils, qui habitent à Anderlecht, se sont retrouvés sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, poursuivis pour coups et blessures volontaires.

"Toute cette histoire est regrettable , a convenu le père. Je n’ai pas compris le comportement de ce jeune. Ce n’est pas la première personne qu’on congédie du personnel, on n’a jamais eu de problème. Mais là, ses propos ont dépassé le cadre du travail, il ne voulait pas partir, il a fallu le repousser... Il a pété les plombs, et nous aussi. J’ai porté des coups, c’est vrai. Je n’en ai pas dormi."

La présidente a fait remarquer que lorsque la situation s’est envenimée, il aurait mieux valu appeler la police. "Sans doute , a convenu l’homme. Mais j’étais gêné, nous sommes indépendants, on était accepté au sein de la concession automobile depuis quelques mois seulement..."

Quant au fils, son avocat a expliqué qu’en voyant son paternel prendre des coups, il s’est porté à son secours et, effectivement, il a frappé. "Qui ne défendrait pas son père?" a plaidé le conseil.

Le jugement vient de tomber: les deux hommes écopent chacun d’une peine de travail de 175 heures.