Si les reconstitutions de certaines grandes phases de la bataille du 18 juin 1815 constituent toujours des moments forts lors des week-ends de commémoration, ceux qui s’intéressent à l’époque napoléonienne passent aussi du temps dans les bivouacs pour échanger avec les reconstitueurs.

L’occasion de glaner des informations pratiques sur la vie des soldats, l’organisation des armées dans les deux camps, la manière dont les ordres étaient transmis…

Les simples curieux apprennent aussi une foule de choses en rôdant parmi les tentes de toiles, ou en s’arrêtant devant les stands tenus par des passionnés.

Ainsi, au Dernier QG, durant les deux jours, on pouvait se faire expliquer, carte à l’appui, les différentes phases de la bataille, les troupes engagées, les stratégies mises en œuvre par les Alliés et les troupes de l’Empereur. Pas évident pour les novices mais via des explications particulièrement claires et accessibles sur une bataille toujours très commentée après 200 ans, on pouvait comprendre ce qui s’est joué du côté de la ferme d’Hougoumont, à la Haie Sainte ou sur les flancs des troupes.

«Messieurs, ayez bonne table»

Au fil des commentaires, on apprend que Wellington avait repéré le champ de bataille de Mont-Saint-Jean un an avant les combats lorsqu’il était ambassadeur à Paris, que les carrés sont pratiquement imprenables par la cavalerie mais constituent des cibles de choix pour l’artillerie, qu’il est crucial de garder des réserves d’hommes même au plus fort des combats…

Les spécialistes, eux, se perdent en conjecture sur ce que Napoléon aurait pu faire vers 18h pour renverser le cours de la bataille, ou sur ce qui se serait passé par la suite sachant qu’il aurait dû livrer bien d’autres combats encore, contre des troupes qui arrivaient de partout.

Un peu plus loin, on parlait de soins aux blessés, devant les instruments utilisés à l’époque par les chirurgiens… ou les barbiers. Ceux qui frissonnent en entendant de loin qu’on explique comment former un moignon dont l’os ne percera pas la peau peuvent passer leur chemin.

Ils se rassureront peut-être en apprenant qu’une amputation prenait trois minutes, moins encore si le chirurgien optait pour une désarticulation plutôt que pour scier. Il est vrai qu’il n’était pas question d’anesthésie et que stériliser les instruments n’avait pas de sens puisqu’on ne connaissait pas le concept de microbe…

Dans un tout autre style, les visiteurs ont pu assister aux repas de l’Empereur et de son état-major, lorgner sur la salade de haricots blancs aux œufs, et entendre l’Empereur en personne (lire ci-contre) souhaiter non pas un bon appétit, mais "Messieurs, ayez bonne table".

Et si on pouvait apprendre à charger un fusil ou à fabriquer des cartouches de poudre, les vivandières n’étaient pas en reste pour expliquer leur rôle à la suite de l’armée en campagne. Depuis ce week-end, on sait aussi comment blanchir le linge avec des cendres, de l’eau froide et du savon de Marseille. Indice: l’ingrédient principal, c’est l’huile de coude!