Annulées en 2020 puis en 2021 suite à la crise sanitaire, les plus grandes reconstitutions mise sur pied sur le champ de bataille depuis le bicentenaire de 2015 étaient organisées ce week-end à portée de (vieux) canon de la butte du Lion.

Les tribunes prévues pour la circonstance par le concessionnaire du Mémorial, Kleber Rossillon, la société événementielle Verhulst et la province du Brabant wallon pouvaient accueillir 6000 personnes par spectacle. Elles étaient bien remplies et à l’heure du premier bilan, dimanche soir, les organisateurs estimaient avoir accueilli environ 5000 spectateurs par reconstitution.

Ce n’était donc pas sold out mais ceux qui ont fait le déplacement ne l’ont pas regretté. Le spectacle était grandiose, et s’est déroulé sans incident majeur.

Plus de 2000 reconstitueurs étaient venus de toute l’Europe mais quelques-uns avaient fait le déplacement des États-Unis, du Canada et d’Australie. Entre tirs d’artillerie et charge de cavalerie, dans les blés encore verts de la Morne plaine, ils ont fait connaissance avec le climat belge: soleil implacable samedi durant toute la journée, et pluie le lendemain matin avec une bonne dizaine de degrés en moins.

"La température s’était tout de même un peu rafraichie samedi en soirée et au coucher du soleil, les couleurs étaient magnifiques, commente Catherine Coste, la directrice de Kleber Rossillon. Dimanche matin, il a un peu plu avant le début de la reconstitution mais pas pendant les combats. Les reconstitueurs et les chevaux étaient plus alertes qu’après une journée de canicule, et les retours du public sont positifs pour les deux jours. Nous en sommes très contents."

C’est qu’il y avait quelques belles constantes entre les deux spectacles. D’abord des commentaires historiques particulièrement précis mais à portée de tous, assurés durant toute la bataille par l’historien et rédacteur en chef du Souvenir napoléonien, David Chanteranne. Ensuite une proximité entre les troupes et le public et donc une visibilité optimale pour tous ceux qui étaient installés dans les tribunes.

Un peu de retard le samedi

©EdA

Les organisateurs avaient également fait appel, pour la pyrotechnie, à une société spécialisée dans ce type d’effets pour le cinéma. Le résultat était particulièrement spectaculaire, et certains spectateurs ne pouvaient pas s’empêcher de crier de surprise lors des grosses explosions.

"Le samedi, on a eu un peu de retard dans la mise en place, les positions n’étaient pas tout à fait coordonnées, concède Franky Simon, qui conjuguait son rôle de maréchal Ney et de coordinateurs des combats. Il faut dire que tout le monde a souffert de la chaleur. D i sons que c’était une répétition pour le dimanche matin: là, c’était impeccable. Côté reconstitueurs, le bilan est positif."

Le bémol est sans doute une affluence moins forte qu’attendue dans les bivouacs. Mais au vu de la météo particulière du week-end, ce n’est pas très étonnant. Partir en famille pour se promener sur une plaine sans beaucoup d’ombre, samedi après-midi, n’était pas très tentant…

La faute aussi au prix demandé, aussi, comme certains ont pu le regretter sur les réseaux sociaux?

« C’est une critique récurrente mais ceux qui l’émettent oublient qu’accueillir 2000 reconstitueurs dans deux bivouacs différents nécessite des infrastructures et toute une organisation , répond Catherine Coste. N ous avions aussi mis en place une navette gratuite entre les deux sites. Et comme toute l’année au Mémorial, nous pratiquons une politique favorable aux familles, en prévoyant l’entrée gratuite pour les enfants de moins de dix ans. »