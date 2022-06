Waterloo veut avair la main sur son développement urbanistique et consulte ses habitants

Bref, pour réguler les projets immobiliers et préserver la qualité de vie à Waterloo, la Commune a entrepris de réaliser un schéma de développement communal (SDC), un document urbanistique destiné à définir les grandes orientations en matière d’aménagement de territoire. C’est dans ce cadre que la population est appelée à exposer sa vision deWaterloo au cours d’un atelier d’information et de consultation organisé le samedi 25 juin prochain.

«Il nous faut cet outil car on ne peut plus se permettre d’accepter tous les projets»

"Nous avons dressé l’état des lieux, soit une analyse contextuelle objective de la situation actuelle, souligne Guillaume van der Vaeren, du bureau d’étude JNC International. En donnant la parole aux habitants, nous disposerons d’un diagnostic subjectif qui va enrichir notre diagnostic. Ensuite, nous définirons les enjeux en fonction des besoins des habitants."

Au final, le SDC servira de référence à l’urbanisation mais aussi à l’amélioration de la qualité de vie, la mise en valeur des paysages, l’accès au logement, le commerce, la mobilité…

"Il nous faut cet outil car on ne peut plus se permettre d’accepter tous les projets, insiste Florence Reuter. On se trouve souvent en face de groupes très puissants en matière d’immobilier et avec le SDC, un promoteur saura directement dans quel jeu il joue."

De plus, Waterloo dispose d’un petit territoire mais "très attractif. C’est ce qui explique qu’on se retrouve, avec 1400 habitants au km2dans le top 10 des communes les plus denses deWallonie (NDLR: moyenne qui est de 400 hab./km2en Brabant wallon et de 200 hab./km2en Wallonie). "

La bourgmestre rappelle encore que le SDC se rapporte à tout le territoire communal alors que dans le cadre du master plan, la zone d’enjeu communale (ZEC) se concentre sur le réaménagement du centre.

Le samedi 25 juin, les Waterlootois sont donc invités à partager leur ressenti en fonction de leurs différents rôles dans l’espace public: simples promeneurs, clients des commerces et restaurants, usagers des services publics, parents, personnes à mobilité réduite, cyclistes, etc. Il leur sera d’ailleurs précisé ce que l’on attend d’eux lors de leur inscription à la consultation.

Atelier de consultation citoyenne sur le schéma de développement communal: samedi 25 juin, de 14h à 18h, salle des conférences de la maison communale, rue François Libert, 28. Inscription obligatoire: 023529931, urbanisme@waterloo.be.