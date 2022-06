Waterloo: la Papelotte, microferme agro-écologique

En contrebas du poney club de la Papelotte et à deux pas du Lion de Waterloo, on peut apercevoir une demi-douzaine de serres. C’est dans un cadre verdoyant que se trouve la microferme agro-écologique de la Papelotte.

Tom Paris est le gardien de ce lieu hors du temps. "C’est ma liberté à moi. Même si la charge de travail très importante nous rappelle toujours à l’ordre…"

Tom Paris a étudié dans plusieurs écoles d’agronomie et a pris part à plusieurs projets avant d’arriver à la microferme de la Papelotte. "J’ai travaillé sur d’autres projets comme Little Farm à Ittre, mais c’est ici que j’ai réellement trouvé mon terrain de jeu." Un terrain mis à disposition par la SRL Perma-projects, une association de quatre personnes qui, au travers de leur projet agro-écologique, mettent à disposition différents lieux à des jeunes porteurs de projet, afin qu’ils puissent se lancer plus facilement dans une agriculture plus "verte".

Tom Paris est l’un de ces entrepreneurs de la transition écologique qui croit en un modèle différent. Fort de ses différentes formations, il travaille en harmonie avec la terre en étudiant et en expérimentant de nouvelles manières de faire. "Ce sont plusieurs métiers à la fois, il y a énormément de choses à faire sur une journée. Ce sont beaucoup de compétences à développer."

Un contrat sur quatre ans

Les terres sur lesquelles Tom Paris fait pousser ses légumes et aromates appartiennent à la SRL Perma-projects mais le modèle est intéressant pour l’agriculteur: "J’ai signé un contrat sur quatre ans. Au départ, mon salaire est surévalué par rapport à la production afin que je puisse investir et faire pousser mes premiers légumes. Ensuite, mon salaire doit théoriquement devenir trop bas par rapport à ce que je produis et lorsque le point d’équilibre est atteint, on appelle cela la “clause de rendez-vous”. À partir de ce moment-là, je deviens actionnaire du projet afin d’en assurer sa pérennité" .

Hélène Ryckmans: «D’autres régions ont déjà montré l’exemple. Pour le Brabant wallon, ce n’est que le début»

Pour Hélène Ryckmans, "c’est un modèle intéressant, qui doit pousser les jeunes générations d’agriculteurs à se lancer dans ce genre de démarches alternatives . Le Brabant wallon est en retard en ce qui concerne le développement de productions agricoles alternatives, pourtant, c’est un terrain fertile et il y a de la demande pour ce genre de projets".

Ce qui freine cette transition en Brabant wallon, c’est avant tout le prix des terres et leur moindre disponibilité. Pour Hélène Ryckmans, "d’autres régions ont déjà montré l’exemple. Pour le Brabant wallon, ce n’est que le début, car les crises successives montrent à quel point il est nécessaire de trouver des alternatives à l’agriculture globale. Le Brabant wallon risque de devenir le panier de l’agriculture biologique pour Bruxelles" .

Malgré le retour des consommateurs dans les supermarchés, il y a aussi une envie de plus en plus grandissante de manger mieux et plus local.