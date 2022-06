Waterloo: le centre commercial Rich’L  devrait être complet et ouvrir officiellement à la fin octobre

Un projet lancé en 2010

"Ce projet ne date pas d’hier" , confie Gilles Bourgoignie, chef du développement chez Redevco, développeur de ce projet lancé en 2010. C’est à cette époque que le groupe Carrefour a décidé de réduire la taille de son supermarché pour en faire un magasin de proximité Carrefour Market.

Dans la foulée, plusieurs années de réflexion ont suivi, en concertation avec la Commune de Waterloo, afin de redonner au complexe de la drève Richelle un côté plus "centre-ville" ainsi qu’une architecture plus urbaine. Avant d’entamer les transformations du site, il a fallu rénover le site commercial du Bix, à Mont-Saint-Jean, dans le but d’accueillir les grandes enseignes qui ne feront plus partie du nouveau complexe: "Ces enseignes telles que Brico Planit, Auto 5, etc. ont leur place dans un cadre purement périphérique, à la française" , explique ainsi Gilles Bourgoignie.

En 2017, le projet est lancé. Pourtant, il évoluera encore au fil des années. "À l’époque, nous pensions à un complexe entièrement dédié à l’habillement, mais différents facteurs nous ont amenés à reconsidérer nos choix…" E-commerce, Covid, modes de consommation alternatifs (seconde main, upclycling), etc. ont eu raison du projet initial. "Désormais, nous avons une offre complémentaire aux commerces déjà existants à Waterloo" , poursuit le chef de développement.

23000m2bruts de surface commerciale

Pour Nele Schelfhout, project manager chez Redevco, "le pari est tenu!" En effet, le site doit ouvrir ses portes avant la fin de l’année, plus précisément, fin octobre. "Malgré une situation hypertendue au niveau des livraisons et du prix des matériaux, nous avons tenu tête et nous serons prêts fin octobre."

Aujourd’hui, 16000m2 sont déjà occupés par les magasins Carrefour Market, Maison du Monde, The Box, AS Adventure, etc. Les 7000m2 à venir accueilleront plusieurs enseignes de renom: Intersport - "Il était essentiel pour Waterloo de récupérer une grande enseigne spécialisée dans le sport" -; Villeneuve, un magasin multimarques; 4Murs, une enseigne de décoration "complémentaire à Maison du Monde". Mais aussi Komini, plaine de jeux intérieure pour les plus petits, et ING, dont ce sera le retour sur le site. Le petit îlot central sera quant à lui loué à un Costa Coffee, une franchise irlandaise spécialisée dans les cafés en tous genres.

Des constructions dans la lignée «zéro carbone 2040»

Ce chantier se veut aussi écoresponsable: " Nous sommes très attentifs à respecter au maximum les normes et objectifs écologiques , insiste Nele Schelfhout, Nous avons choisi des matériaux qui peuvent avoir plusieurs vies" . Les bâtiments sont montés de manière à pouvoir être démontés et réutilisés. " L’idée est également d’avoir des bâtiments les plus propres possible. Nous les surisolons de 20% pour ne rien perdre en termes d’énergie, les toitures sont vertes, des panneaux solaires assurent la production de l’ensemble de l’électricité nécessaire du site." Par ailleurs, le site Rich’L sera équipé de seize bornes de recharge pour voitures électriques grâce à un partenariat avec Shell Recharge.

En attendant de pouvoir profiter de ce nouveau complexe, rendez-vous sur le site web de RICH’L . Vous pouvez y suivre en direct l’avancée des travaux grâce aux webcams et à une visualisation 3D du chantier.