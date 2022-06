La fête se poursuivra le lendemain matin, samedi 18 juin dès 11h, dans le centre de Waterloo, avec des concerts itinérants de différents groupes dont les Brussels Caledonian Corneymusers et l’ensemble de l’Indépendance musicale de Waterloo et la chorale On s’ème . De 13h30 à 20h, les spectateurs pourront, sur réservation, assister aux récitals de fin d’études de l’école Musica Mundi.

Dans le parc communal Jules Descampe (sur réservation), dès 15h, pour les familles, c’est Nez rouge# Quatuor , ensuite, Folk Dandies , et pour terminer, à 20h, le son électro-folk de Coline&Toitoine.

Dimanche 19 juin , dès 10h30, réveil en musique à l’église Saint-Joseph, avec une messe festive, ensuite, des notes chantées au marché du Chenois à 11h par la chorale La Cambuse. Au Gymnase Bella Vita, de 12h à 19h, concerts de l’académie de musique. On continue les récitals de fin d’études à Musica Mundi entre 13h30 et 18h, et les chorales se retrouveront de 15h à 17h au parc communal Jules Descampe pour un programme varié sur le thème "l’été chante à Waterloo".

Programme complet consultable sur www.fêtedelamusique.be

Attention, tout est gratuit mais certains concerts exigent une réservation préalable.