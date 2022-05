Le Conseil d’État annule le permis d’un projet qui a été abandonné au profit d’un autre chaussée de Bruxelles à Waterloo

Mais voilà qui illustre les lenteurs de la plus haute juridiction administrative du pays qui prend souvent plusieurs années avant de rendre une décision. Au grand dam de toutes les parties, que ce soit les Communes, les habitants concernés, les promoteurs, etc. Comme quand le Conseil d’État annule un permis pour un projet qui s’est construit pendant la procédure. Cela arrive aussi, si la suspension du permis querellé n’a pas été obtenue ou si elle n’a pas été demandée.

À Waterloo, le Conseil d’État a donc annulé le 19 avril dernier - sa décision n’a été publiée que ce 11 mai - le permis délivré sur recours le 6 novembre 2017 par le ministre régional de l’Aménagement du territoire d’alors, Carlo Di Antonio (cdH). Ce permis autorisait la construction d’un immeuble de 38 flats-services pour seniors sur un terrain situé au n°628 de la chaussée de Bruxelles, dans le quartier de Joli-Bois.

Le Conseil d’État a estimé que le ministre n’aurait pas dû accorder le permis sur base de plans modifiés après le refus du collège communal waterlootois.

Mais voilà qui ne changera rien puisque le projet a, entre-temps, été abandonné au profit d’un autre, même si le Conseil d’État souligne qu’elle a reçu le 21 mars 2022 un courriel de l’avocat du promoteur du premier projet dont "il ne ressort pas formellement qu’elle (la partie intervenante, le promoteur donc) renonce à l’acte attaqué" .

«Le projet était fort dense»

"Nous étions contre le projet de flats-services car il était fort dense. Or, on tente de réduire la densité des projets car notre commune est déjà extrêmement dense , commente la bourgmestre, Florence Reuter (MR). De plus, on craignait que le projet ne convienne pas aux personnes âgées et que les flats-services se transforment purement et simplement en appartements."

Le collège avait donc refusé de délivrer le permis. Suite à un recours auprès du ministre, ce dernier le délivrait mais la Commune l’attaquait auprès du Conseil d’État.

Mais dans l’intervalle, il a donc été fait appel à un autre promoteur pour valoriser le terrain. "On a trouvé un compromis autour d’un projet plus acceptable."

Celui-ci se nomme le Clos du Verger et a reçu son permis d’urbanisme de la part du collège waterlootois le 2 août 2021. Il prévoit la construction, dans un clos privé, de 8 maisons et d’un petit immeuble de 2 appartements. Le chantier a débuté et la plupart des biens sont déjà vendus et seront disponibles en 2023, d’après les informations trouvées sur Immoweb et les sites d’agences immobilières.