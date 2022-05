Braine-l’Alleud/Waterloo: le Mémorial 1815 prépare une exposition «ABBA»

Depuis 1974, les destins du groupe et de la ville de Waterloo "sont intimement liés, puisqu’au-delà de la fameuse bataille c’est aussi cette chanson qui participe à la renommée du lieu. Grâce à ce titre écrit et enregistré fin 1973, le groupe ABBA est devenu une légende de la pop des années 1970 et l’est encore aujourd’hui" . L’histoire ne s’arrête pas là puisqu’en novembre 2021, Benny, Frida, Agnetha et Björn se sont retrouvés pour enregistrer l’album Voyage . Une série de concerts hologrammes est prévue à Londres dès le 26 mai prochain. Une tournée mondiale suivra à partir de 2023.

Le Mémorial précise que Jean-Marie Potiez, biographe officiel francophone du groupe, a accepté le rôle de commissaire pour cette exposition qui se tiendra d’octobre 2023 à mai 2024.