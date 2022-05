Trois pots de fleurs et quatre dalles

Wassim C., dont le casier judiciaire affiche 33 condamnations, a comparu à l’audience correctionnelle du 14 mars dernier pour trois préventions qu’il a niées : harcèlement entre novembre 2017 et janvier 2020, et double dégradation de propriété, des pots et des dalles, le tout à Waterloo. Il serait « le terroriste du quartier » selon une voisine qu’il qualifie de « folle furieuse ». Ce garagiste de 44 ans a aujourd’hui déménagé.