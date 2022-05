"Impatience parce que nous avons toutes et tous pu prendre conscience du vide d’une année scolaire sans nos répétitions hebdomadaires, sans élan créatif et sans la rencontre sur scène entre nos jeunes et le public , explique Xavier Dessaucy, un des professeurs qui encadrent les jeunes comédiens. Appréhensions car il nous fallait tout reprendre à zéro avec un groupe entièrement nouveau (composé de 15 jeunes comédiens et comédiennes âgés de 12 à 16 ans). Mais, même sans poudre de fée, la magie a opéré!"

Pour ce "retour" sur les planches, le choix s’est presque naturellement porté vers l’histoire de Peter Pan.

"Bien avant Disney ou d’autres adaptations cinématographiques souvent assez éloignées de l’esprit du texte original, il s’agit d’abord d’une histoire écrite pour le théâtre en 1904 et, surtout, il nous semblait que ce jeune garçon qui tente de fuir la réalité en se réfugiant dans un monde rêvé, entouré de fées, de sirènes et de pirates, était en phase avec les mois que nous venions tous et toutes de traverser. Privés de théâtre pendant trop longtemps, nous voulions aussi célébrer à nouveau le pouvoir de l’imaginaire."

La grande motivation des ados

Depuis septembre, encadrée par trois professeurs de l’athénée (Xavier Dessaucy, Pascale Dupuis, Vanessa Ligato), la troupe a donc repris le chemin des répétitions (en jonglant parfois avec les quarantaines…) avec une énergie et une envie débordantes.

"Nous avons également pu, grâce au soutien de la Commune de Waterloo, réaliser notre traditionnel séjour de répétitions en extérieur au mois de mars. Si nous sommes toujours éblouis par l’incroyable motivation des ados, cette année nous avons ressenti un entrain et un besoin décuplés d’être ensemble, en groupe, en troupe."

À partir de la version de la pièce de James Matthew Barrie (1860-1937) retraduite récemment par Irina Brook, un travail collectif a permis de rendre au texte et aux situations toute leur intemporalité.

"Au-delà de l’histoire de Pan, de la capitaine Hook et de leurs compagnons, c’est aussi, théâtralement, un peu d’eux-mêmes et de leur réalité que ces jeunes s’apprêtent à vous faire découvrir dans un spectacle évidemment drôle mais aussi tendre, parfois mélancolique et… plein de surprises. Nous avons hâte de présenter cette création collective aux spectateurs de la salle Jules Bastin, qui commencent à bien nous connaître."

Ces 12, 13 et 14 mai, 20h, salle Jules Bastin (maison communale), rue François Libert, 28, à Waterloo. Participation: 10€; 6€ pour les étudiants. Réservations: 023549276, troupearw@gmail.com. Pour suivre la troupe sur Facebook: troupearw.