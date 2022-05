Waterloo: les messages BE-Alert s’affichent désormais également dans la rue

Pour le directeur général du Centre de crise national, Bart Reymaekers, il s’agit d’un outil très efficace permettant aux autorités (Communes, gouverneurs de province, responsables fédéraux) de transmettre aux citoyens des messages d’alerte clairs, rapides et ciblés.

Jusqu’à présent, il y avait deux fonctionnalités principales. Les messages pouvaient être transmis par SMS sur les GSM de plus d’un million de Belges qui se sont inscrits sur la plateforme BE-Alert via le site www.be-alert.be , ou bien dans certaines situations d’urgence, l’ensemble des GSM actifs dans une zone déterminée affichent l’alerte, que leur propriétaire soit inscrit ou pas sur la plateforme.

La troisième modalité

Lundi, à l’hôtel de ville de Waterloo, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et le Centre national de crise ont présenté une troisième modalité. Envoyés depuis la plateforme BE-Alert, les messages peuvent désormais aussi s’afficher sur des panneaux numériques d’information placés en rue, dans certains bâtiments publics ou dans les transports en commun. Les bourgmestres ou les gouverneurs, pour leur territoire respectif, pourront choisir d’activer ce nouveau moyen d’alerter la population.

À Waterloo, cinq écrans ont été installés en février à l’administration communale, à la piscine, au hall des sports, au syndicat d’initiative et à l’entrée des galeries Wellington. En temps normal, ces panneaux cofinancés par la Province servent pour des actions de soutien à la vie économique ou commerciale. Ils font aussi la promotion d’événements communaux, et donnent des infos plus ciblées en rapport avec leur lieu d’implantation. Ce sont ces écrans, mis au point par la ferme Mediawind (Nivelles), qui pourront afficher les messages de BE-Alert.

Cette possibilité d’alerter la population passe par l’utilisation du Common Alert Protocole (CAP), un format digital international destiné à diffuser ce type de messages. Ce n’est pas qu’une précision pour techniciens pointus: ce CAP ouvre d’autres perspectives car il permettra à terme d’afficher aussi les mises en garde de manière géolocalisée en passant par d’autres canaux comme les applications sur smartphone, ou encore les écrans GPS de voiture.

Le Centre de crise national est en contact avec des partenaires potentiels pour exploiter ces nouvelles possibilités. Les responsables soulignent au passage que l’ajout de ces fonctionnalités ne diminue pas l’importance, pour les citoyens, de s’inscrire sur la plateforme afin de recevoir les messages de BE-Alert par SMS…