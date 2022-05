Waterloo devrait avoir un nouveau hall des sports dans quatre ans

"Avec nos infrastructures actuelles, un hall sportif de trois plateaux, dans le centre, et un hall sportif non conforme d’un plateau au Chenois, nous ne pouvons répondre à toutes les demandes des clubs, constate Cédric Tumelaire, échevin des Sports. Les clubs sont obligés de se concerter lorsqu’ils ont une compétition importante et doivent parfois reporter certains matchs. Il est aujourd’hui très difficile d’organiser un tournoi pour un club sur un week-end sans impacter lourdement le calendrier de compétition des autres clubs."

Ainsi, le club de basket se répartit aujourd’hui sur les deux halls sportifs afin de pouvoir aligner ses entraînements et ses matches. Il en est de même pour le club de badminton ou celui de tennis de table, surtout quand il y a un besoin plus spécifique, comme l’organisation d’un tournoi. Le principal club de football Waterloo utilise aussi les halls en hiver afin de proposer des stages à ses jeunes joueurs.

Bref, Waterloo propose une belle panoplie de sports accessibles à tous, mais la Commune ne sait pas répondre aux demandes de clubs qui souhaitent accueillir plus de sportifs en leur sein, ni élargir l’offre des disciplines sportives, comme le volley-ball.

La création d’un nouveau hall des sports est donc vivement souhaitée par les clubs afin de répondre à la demande de nouvelles inscriptions. De plus, les écoles qui utilisent déjà les halls sportifs sont aussi demandeuses de plus d’espace et de plages horaires. "Les Sacrés Cœurs ont un projet de construction de nouvelle école pour leurs 1500 élèves, ajoute l’échevin des Sports. Cette école nous a demandé d’être associée au projet de nouveau hall."

La majorité (MR) a voté pour. Écolo, MVW et Étienne Verdin ont voté contre.