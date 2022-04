Quarts temps: 21-21, 22-26, 14-26, 24-23

WATERLOO: A. D’Hose 13, Vlaeminck 21, De Petter 2, Maeter 12, Michielin 6, R. D’Hose 0, Carene 2, Busselen 16, Bastianini 9.

Après un premier quart équilibré (21 partout), Waterloo est déjà lourdement pénalisé par les fautes personnelles. Les frères D’Hose, déjà comptés trois, doivent être protégés pour la suite. Waterloo tente de compenser cela mais c’est bien Ciney qui tire profit de cette situation pour virer en tête à la pause (43-47). Le troisième quart ne sera pas plus favorable aux Waterlootois. Au contraire, Ciney, s’emballe et creuse de plus en plus l’écart (57-73 à la 30e). Le break est fait. Waterloo tentera de passer en force pour revenir en force mais en vain.

Voilà donc les Waterlootois pris à la gorge dans ce premier tour des play-off, avec déjà un match à suivre, jeudi, à Ciney. "C’est 1-0 mais rien n’est mal fait, il nous reste deux matches sur papier pour passer ce tour, commente Frédéric Priels, le coach de Waterloo. Il est évident que nous n’étions pas prêts. Nous tâcherons de rectifier le tir, avec un entraînement collectif, mercredi."

Jeudi, Waterloo peut égaliser à un partout. Si tel est le cas, la belle se jouera dimanche à 14h à Waterloo.