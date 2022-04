Adrien Volant, déjà engagé dans Amnesty alors qu’il habitait Ixelles, explique sa démarche: "Lorsque l’invasion russe a commencé et que les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés en Belgique, je me suis demandé ce qui était mis en place à Waterloo. Et je n’ai pas trouvé grand-chose…"

C’est en contactant un autre groupe local, celui de Rixensart, qu’Adrien Volant s’est rendu compte qu’il y avait matière à créer quelque chose dans sa nouvelle commune. Pour la première de mardi soir, il n’avait aucune idée du succès que cette réunion allait rencontrer, mais le plus important pour lui était "de rencontrer des gens motivés.On n’est prisonnier que des barrières que l’on s’inflige…"

Pour mémoire, Amnesty International est un mouvement mondial qui lutte pour les droits humains. Mais sa lutte ne s’articule pas seulement autour de questions internationales, elle est aussi bien présente au niveau national, voire local. Dans le monde, on recense environ 7800 groupes locaux d’Amnesty, dont 60 en Belgique francophone.