Tribunal correctionnel: suspension simple pour la gérante d’une onglerie de Waterloo, poursuivie pour aveu tardif de faillite

Cette société fondée le 28 décembre 2012, c’est Le Sagittaire International, à l’origine une onglerie installée à Waterloo le long de la chaussée de Bruxelles.

Assma y fait la connaissance d’un administrateur de la société qui est à la tête d’une entreprise active dans l’achat, la vente et la location d’immeubles.

Il l’épouse et, pour un motif non explicité à l’audience correctionnelle du 15 mars dernier, il l’installe dans le fauteuil de gérance, une activité qui ne correspond pas du tout à ses aptitudes. "Je me suis toujours considérée comme une manuelle" , dira-t-elle au tribunal.

En tout état de cause, le couple se sépare en 2015, divorce en 2016. Le 24 mai 2017, un huissier se présente au siège social. Il n’y a plus d’activité.

Un an avec sursis et amende de 24000€ pour le repreneur

De fait, la société a été reprise par BrahimE., 31ans, de Schaerbeek, lui aussi poursuivi mais absent à l’audience. On lui reproche, outre les préventions précitées, des abus de confiance commis entre juillet 2018 et octobre 2020, en substance avoir vendu six voitures pour lesquelles il avait passé des contrats de leasing.

La substitute du procureur du roi Shelley Henrotte requit dix-huit mois de prison ferme pour l’homme, huit mois pour la femme dont l’avocat plaida l’acquittement ou la suspension du prononcé.

"Il n’y avait dans son chef aucune intention puisqu’elle n’était au courant de rien." Il a été entendu: suspension simple pendant cinq ans pour la femme, mais un an de prison avec sursis pour moitié pour Brahim E. qui est également condamné à une amende de 24000€.