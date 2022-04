22 personnes évacuées à la suite d’un incendie dans le garage d’un immeuble à Waterloo

Les pompiers de Braine-l’Alleud, Nivelles et Tubize sont intervenus mardi vers 16h20 avec des pompes et échelles en raison de l’incendie d’un véhicule et d’un frigo qui se trouvaient dans le garage d’un immeuble de l’avenue Marengo, à Waterloo. L’enquête déterminera lequel des deux a pris feu en premier lieu.