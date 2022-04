"Pour des besoins professionnels, à un moment, je fais l’acquisition de véhicules: camionnette, pour transporter le matériel, et moto. Il se fait qu’à ce moment la TVA me doit 9700€ et je ne vois rien venir, on ne me rembourse pas."

Philippe Gaudy explique: "Il faut aussi savoir que, lorsque je fais de la presse, je facture 6% de TVA mais j’achète à 21%. On peut me répondre: “Mais vous retoucher ce montant”. D’accord, mais combien de temps après?"

"À un moment, je dois payer l’assurance de mes véhicules et je ne peux pas. Mais je dois continuer à travailler, même sans être assuré" . Alors qu’il n’est plus assuré donc, le photographe a un accident de moto. Et "pas assuré, pas remboursé" .

Quelque temps plus tard, Philippe Gaudy a un deuxième accident, avec la camionnette cette fois-ci: "Elle est emmenée à la fourrière. Ça me fout un coup. Et plus moyen d’être réassuré, je suis blacklisté" .

C’en est trop: "Suite à cela, à cause du stress, j’ai eu une thrombose. J’ai commencé à perdre la vue, j’ai continué à travailler" . Il finit par aller à l’hôpital, son œil gauche est perdu, on le lui retire pour mettre une prothèse: "Là, je déguste et je ne sais plus conduire, plus me déplacer" .

Les choses dégénèrent: "Je ne travaille plus et je ne rentre plus mes déclarations de TVA et fiscales. Un jour, je dois me rendre chez une médiatrice de dettes. Une assistante sociale du CPAS de Waterloo m’accompagne. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail des assistantes sociales, qui n’ont pas un métier facile" . La médiatrice ne veut pas entendre ses explications: "Trop tard" . La situation s’enlise: "Le SPF me réclame 151000€ d’amendes et d’intérêts, et Partenamut (mutuelle), 45000€. Mais je touche une pension qui s’élève à environ 800€, et j’ai aussi quelques dettes à côté… L a médiatrice de dettes est toujours allée dans le sens du SPF et de Partenamut" .

Philippe Gaudy possède une maison à Waterloo, que le tribunal veut vendre : "Mon ex-beau-fils veut la reprendre en viager, ce que je propose au juge. Ce dernier refuse. Le dossier a finalement été clôturé: la maison sera vendue et son prix est fixé à 380000€. Tout est décidé pour moi, c’est bouffer ma liberté. J’ai refusé cette vente tout en maintenant la proposition de viager".

«S’il faut aller à l’Europe, j’irai à l’Europe»

Philippe Gaudy ne veut pas lâcher l’affaire: "J’ai contacté un cabinet ministériel, envoyé une demande pour participer à l’émission RTBF“On n’est pas des pigeons” . S’il faut aller à l’Europe, j’irai à l’Europe. Je reste déterminé".

Il martèle: "Le service public doit respecter le travailleur. Aujourd’hui, je veux démontrer au lecteur que premièrement, il ne faut pas se laisser faire, deuxièmement, si vous êtes indépendant et que la TVA vous doit, ne serait-ce qu’un euro, vous allez le chercher tout de suite. Et que les bureaux se remplissent de toutes ces personnes qui viennent chercher leur argent, parce qu’il n’appartient pas à la TVA mais aux travailleurs…"