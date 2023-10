Vivagora: le ministre refuse les voiries, une décision aberrante et choquante selon le responsable du projet

Suite à un recours introduit par une riveraine, l’administration de la Région wallonne s’est penchée sur le dossier et le ministre a tranché. "À l’analyse de sa motivation, le ministre pointe un élément de forme qui est lié aux études d’incidences qui ont été réalisées dans le cadre du dossier complet", explique le bourgmestre Xavier Dubois. Car il y a bien deux parties au dossier: le décret voirie et le permis d’urbanisme. Avant de s’attaquer au second, c’était le premier qui devait être réglé.

"Il estime, d’après ce que nous avons compris, que les études d’incidences ne sont pas suffisantes que pour évaluer l’impact de l’ouverture des voiries au public", poursuit le bourgmestre. Pour rappel, les voiries doivent donner un accès aux utilisateurs au nouveau lotissement. Au total, le programme prévoit la création de 45 unités de logement compactes, de trois hébergements collectifs gérés par des associations, et la transformation de la chapelle en espace collectif multifonctionnel, indique la Mutualité Chrétienne sur son site Vivagora.be. Les effets de l’ouverture des voiries sur ce nouveau quartier n’ont pas été assez développés aux yeux du ministre, afin de se rendre compte du changement que cela va opérer dans la vie des riverains.

"C’est intéressant comme point de vue, commente le bourgmestre Xavier Dubois. Mais quid de la suite ?" C’est évidemment la grande question. Les autorités walhinoises ont écrit au fonctionnaire délégué.

"On attend sa réponse. Est-ce qu’il faut une nouvelle procédure concernant la voirie ? Est-ce que tout le dossier doit être recommencé ? Est-ce qu’il faut simplement un complément aux études d’incidences ? Est-ce que le promoteur va introduire un recours au conseil d’état ?" Beaucoup de questions que se posent également les riverains.

"On se demande qui a lu ce dossier sérieusement…"

Dominique Evrard, le responsable pour la Mutualité Chrétienne, réagit à la nouvelle. "Cette décision est choquante et aberrante, car elle est basée sur des informations erronées présentées par l’avocat de la riveraine. On a réagi mais ils n’ont pas tenu compte de nos remarques et de celles de la commune. On se demande qui a lu ce dossier sérieusement…"

Dominique Evrard explique que dans ce cas de figure, un fonctionnaire s’empare du dossier et émet seul un avis, sans consultations, discussions, auditions. "Alors que ce dossier est assez complexe, c’est difficile de comprendre les enjeux sans avoir rencontré les gens."

Les conséquences sont en fait assez surprenantes. "Il ne faut pas surestimer l’impact de cette décision. Cela ne veut pas dire que ces voiries ne se feront pas, mais qu’elles ne seront tout simplement pas ouvertes au public."

Autrement dit, il suffirait d’apposer un panneau "propriété privée" pour normaliser la situation. "On avait déjà dit qu’on prenait l’entretien des voiries à notre charge. Ce seront simplement des voiries privées. En fait, c’est dans le permis d’urbanisme que le fonctionnaire décidera si la construction de ces voiries est acceptée ou non."

À la base, c’est justement le Collège communal qui voulait rendre les rues publiques, pour éviter que le quartier ne soit fermé. "La majorité voulait qu’on s’intègre au maillage local", ajoute Dominique Evrard.

Autre conséquence de la décision du ministre, c’est que le délai concernant la partie urbanistique a commencé. Le fonctionnaire délégué a 115 jours pour remettre sa décision. Soit le 15 février au plus tard. "On nous a baladés pendant un an sur le permis pour les voiries. Maintenant, sauf si quelqu’un saisit le Conseil d’État et le recours ne serait pas suspensif, la procédure pour l’urbanisme a commencé. Est-ce qu’on en fait assez pour lutter contre les inondations ? Les bâtiments sont bien implantés ? La densité est trop élevée ou non ? Ce seront la gestion des eaux et la densité qui feront débat."