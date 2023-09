Walhain : l’ouverture de voirie… sans le lotissement

Début septembre, le libéral a donné raison à la Commune de Walhain, en refusant le permis d’urbanisation. Cependant, l’ouverture de voirie avait préalablement été validée par le ministre, alors que le collège communal avait dit non.

À l’heure actuelle, Durabrik se retrouve donc avec une autorisation pour ouvrir une voirie mais pas pour construire son lotissement. Situation plutôt embarrassante, mais le dossier n’est pas clos. Un recours au Conseil d’État a été introduit par la Commune de Walhain contre cette ouverture de voirie… et la société pourrait en faire de même concernant le refus du permis d’urbanisme. La voirie ne sera évidemment pas construite, sans le feu vert pour les logements.

Durabrik a 60 jours pour saisir le Conseil d’État

Chez les élus de Walhain et les riverains, la décision du ministre contre le projet urbanistique est bien entendu accueillie positivement. "Le ministre a mis en avant les arguments que nous avions avancés, commente le bourgmestre, Xavier Dubois (Avenir Communal). La densité est trop forte à cet endroit, il n’y a pas de vue d’ensemble de cette zone à bâtir. On ne sait donc pas ce qui pourrait être fait sur le reste de la parcelle qui n’est pas reprise dans le projet. Il y a aussi la thématique de la gestion des eaux, qui présentait des risques, vu la forte minéralisation des sols avec les voiries, parking et logements."

La bataille juridique n’est sans doute pas terminée. Durabrik a 60 jours, à dater du 4 septembre, pour saisir le Conseil d’État… en espérant que ce dernier ne casse pas son autorisation pour l’ouverture de voirie.