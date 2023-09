Nouveaux travaux sur l’E411 au mois d’octobre: réfection de revêtement de Nil-Saint-Vincent à Louvranges

Vers Bruxelles, une voie sera soustraite uniquement en dehors des heures de pointe du matin. Le chantier sera progressivement mis en place dès la semaine prochaine.

À partir du lundi 25 septembre, le chantier sera progressivement mis en place (aménagement des passages de police, réalisation de marquages provisoires et pose de la signalisation).

Le chantier démarrera effectivement le 2 octobre. Jusqu’à la fin du mois:

– Dans les deux sens, la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h ;

– Vers Namur, 3 voies seront maintenues mais déviées (en utilisant la bande d’arrêt d’urgence) ;

– Vers Bruxelles, pendant les heures de pointe du matin, de 6h à 9 h, 3 voies seront maintenues. En dehors de cette plage horaire, 2 voies seront accessibles ;

– Vers Bruxelles, les échangeurs (accès et sortie) n°8a "Louvain-la-Neuve" et n°9 "Corroy-le-Grand" devront être fermés ponctuellement afin de procéder à l’asphaltage au niveau des bretelles d’accélération et de décélération. Deux fermetures d’une journée pour chaque échangeur seront nécessaires. Elles se dérouleront en dehors des heures de pointe du matin. Les dates de ces fermetures seront précisées ultérieurement en fonction de l’avancement du chantier et des aléas climatiques. Les deux échangeurs ne seront jamais fermés simultanément.

L’échangeur n°8 "Louvranges" ne sera pas impacté: il restera accessible via la voie maintenue côté chantier.

Ces travaux représentent un budget d’environ 2 millions€ HTVA.