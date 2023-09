Walhain: la réfection de la drève Chèvequeue est reportée à 2024

"Il s’agit du tronçon qui va du coussin berlinois au carrefour avec le chemin du Bois Bono et le carrefour de la Nationale 4, a expliqué l’échevin des Travaux, Olivier Petronin (Avenir Communal). Nous allons réparer des tronçons endommagés avec la pose d’un enduit bicouche. Les travaux devraient commencer au printemps 2024."

La majorité comptait initialement faire réaliser ces travaux en 2023. "La phase 1 aurait dû commencer fin août ou début septembre, mais l’entrepreneur a pris un peu de retard et ne savait pas commencer à la date prévue. Le problème, c’est que les conditions météorologiques doivent être favorables pour la pose de l’enduit bicouche: du soleil, un temps sec et pas de feuilles sur la route. Or, avec le retard pris, le chantier se serait déroulé en octobre, au moment de la chute des feuilles. Les phases 1 et 2 se dérouleront donc l’année prochaine", a encore indiqué l’échevin des Travaux.

Le bourgmestre, Xavier Dubois, a ajouté qu’un courrier avait été envoyé à la population: "Le côté positif, c’est que les nuisances seront réduites pour la population, car les deux phases vont se succéder. Avec l’hiver, de nouveaux endroits supplémentaires à réparer vont apparaître, il y aura donc davantage de tronçons qui seront réparés".

La fermeture totale de la drève Chèvequeue ne sera que d’un ou deux jours, pas plus. "Le reste du temps, on fonctionnera avec une circulation alternée", a précisé le bourgmestre.

Le conseiller Didier Hayet (Wal1) craint toutefois que ces travaux n’aient rien d’anecdotique: "La drève est l’une des principales voiries de la commune. Elle relie le centre de Walhain à la N4. Elle permet notamment l’accès aux commerces, à l’école du centre, à l’administration communale et à de nombreuses habitations. La réfection de la voirie est utile, importante et aura un impact sur les habitants du quartier, parents, instituteurs, personnel de la maison de repos et de la commune, ainsi que sur les commerçants".

Dans la foulée, Didier Hayet a aussi demandé si une coordination aurait lieu avec les responsables du chantier du rond-point de Corroy (dit de la planche à voile) "car je crains qu’un trafic de fuite ne s’opère dans les villages de Walhain, les automobilistes voudront éviter les embarras de circulation au niveau du chantier".

Ce ne devrait pas être le cas, dans un premier temps. "Il y a eu une communication avec la Commune de Mont-Saint-Guibert, il y aura en fait plusieurs phases dans les travaux, a répondu Xavier Dubois. Jusqu’au printemps 2024 au moins, les travaux se dérouleront en dehors du périmètre du fameux rond-point, dans les parcelles adjacentes. Le trafic sera ensuite déporté sur ces bretelles. Il y aura sans doute des ralentissements, mais je ne suis pas persuadé que la drève sera impactée."

Une nouvelle conseillère en mobilité a été engagée, elle s’emparera prochainement du dossier.

Didier Hayet a encore proposé d’en profiter pour installer un passage pour piétons, à proximité du carrefour des rues du Centre et Gailly. Le trottoir étant fort étroit, cela représente un risque pour les enfants qui se rendent à l’école. "La commission mobilité avait suggéré de mettre en place cette mesure."

L’échevin de la Mobilité, Vincent Eylenbosch (Écolo), est allé revoir ses archives. L’agent du SPW était contre l’idée et préconisait plutôt d’élargir le trottoir. L’agent en question n’étant plus en charge du dossier, un nouvel avis va être demandé.