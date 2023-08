Walhain: la fête au Tram, à Nil-Saint-Vincent, débute ce vendredi 18 août

Samedi, le coup d’envoi de la traditionnelle manche du jogging du Brabant wallon sera donné à 15 h. En soirée, un souper est organisé à partir de 19h (apéro, jambon grillé béarnaise, crudité pommes de terre, dessert: 20 €). La soirée sera animée par DJ Loulou.

Dimanche, un rassemblement des vieux tracteurs est prévu dès le début de la journée et ces tracteurs défileront à 10h et à 14 h. Un dîner est prévu (boulettes-frites à 15 €) à 12 h. Erika, la princesse de l’accordéon, assurera l’animation. L’entrée est gratuite pendant toute la fête avec la présence de loges foraines. La restauration sera possible sur place en dehors des repas (renseignements et réservations au 0475 72 28 57 ou au 0495 66 81 60).