Walhain : à sept pour faire croire au vol d’une BMW

Et la tentative d’escroquerie est lancée. Marguerite, la femme de Tanguy, est chargée de conduire la BMW sur un parking de Wavre où un commissionnaire viendra la chercher pour la remettre à un garagiste de Woluwe-Saint-Lambert, lequel prendra langue avec un collègue de Buggenhout qui prendra livraison de la BMW. Il la paiera cash et la vendra avec un solide bénéfice.

Le (prétendu) vol de la voiture se fera le 19 février 2019. Le dossier ne sera bouclé que le 13 octobre 2020 avec, enfin, l’identification des protagonistes et des secondes mains.

Ce dossier fut examiné à l’audience correctionnelle du Brabant wallon le 21 juin dernier. Il aura fallu du temps aux enquêteurs car, on le devine, les gaillards ne seront pas directement entrés dans la voie des aveux et ils varièrent au fil des auditions.

La femme de Tanguy voulut d’abord faire croire qu’elle ignorait que la voiture qu’elle conduisit à Wavre allait se faire voler. De son côté, Axel L., un Schaerbeekois de 44 ans, bien connu de la justice, accepta de prêter son nom pour l’immatriculation de la voiture qui amena à Wavre Abdelhakim L., l’intermédiaire chargé d’en prendre livraison.

Quant au garagiste de Buggenhout (Flandre orientale), il ne fut pas spécialement interloqué d’acheter, la nuit du 12 juillet 2019 à Woluwe, une voiture dépourvue de plaques d’immatriculation qu’il paya 28 000 € en cash avant d’en demander 39 000 € à l’acquéreur. Ce dernier obtint un rabais, mais la voiture finit par être saisie et fut donc immobilisée.

Bref, le parquet considéra comme établie la prévention d’organisation criminelle. Il requit les peines suivantes: 15 mois avec sursis pour Théo, 15 mois secs pour Abdelhakim L. (absent à l’audience), un an pour le Luxembourgeois Laurent C. pour le garagiste de Buggenhout (Bouchlaghmi), 120 heures de travail pour la femme de Tanguy et Axel L.

Le tribunal s’est montré plus clément: 180 heures de travail pour Tanguy, 80 heures pour sa femme, 100 heures pour le Luxembourgeois. Quant à Aldelhekim L., il est puni pour son absence à l’audience d’un an de prison ferme avec amende de 2 000 €.