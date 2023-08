Walhain : 450 000 € en plus pour le nouveau hall sportif

C’est tout de même un peu plus que ça, avec un budget total pour l’extension et la rénovation du centre sportif qui risque de passer de 3,6 à 4,05 millions d’euros. Ce n’est donc pas juste une erreur de frappe ou un considérant à retravailler.

"Lors des dernières réunions avec Infrasports, on a abordé le sujet de la cabine électrique qui alimente tout le quartier. Il faudra la revoir, ce qui a un coût. Si on ne le fait pas, il y aura des soucis pour l’alimentation. Nous allons installer des panneaux photovoltaïques, donc la cabine doit capter l’électricité produite."

L’installation de cette nouvelle cabine a été évaluée à 100 000 €. Et ce n’est donc pas tout. "On va complètement rénover la cafétéria aussi." Ensuite, il y a des éléments plus techniques, comme les plafonds d’intervention sur les subsides. "L’architecte qui a été désigné va optimiser le subside."

L’estimation fournie par l’architecte a fait réagir Laurence Smets, cheffe de file du groupe Wal1 (opposition): "Tu parles d’une question de forme, mais le dossier a été jugé incomplet à la Région wallonne. Puis, il y a la question du budget aussi. Il s’agit d’une forte augmentation. Passer de 3,6 à plus de 4 millions. 450 000 € supplémentaires pour un projet d’extension…"

Ce qui a poussé la socialiste à poser la question suivante: "En lisant le dossier, on se demande si finalement ça n’aurait pas coûté moins cher de raser et reconstruire quelque chose de neuf, aux normes."

Laurence Smets a ajouté durant la séance qu’elle était favorable à l’extension, vu les besoins présents, et que la majorité qu’elle dirigeait autrefois avait d’ailleurs un projet dans ses cartons. "Le besoin existe, mais quel montant énorme et quelle augmentation. Pour construire un nouveau centre sportif, d’accord. Mais une extension et une rénovation… j’espère que c’est un montant fermé."

"On arrivera à quelque chose de pratiquement neuf"

Xavier Dubois a répondu que le centre sportif des Boscailles serait comme neuf. "Toutes les parois seront remplacées. On arrivera à quelque chose de pratiquement neuf. L’architecte a tout estimé, avec de la marge. Il sera possible, au besoin, de revoir certains éléments pour faire des économies. Infrasports nous a invités à intégrer le plus d’éléments possibles. Ensuite, tout dépendra des subsides. Car sans subside, il sera impossible de mettre en place un tel projet."

Agnès Namurois (Écolo), présidente du CPAS, a également justifié les modifications apportées au dossier: "Si on procède aux travaux d’extension du CPAS, on placera certainement des panneaux photovoltaïques. On aura donc de toute façon besoin d’une nouvelle cabine". L’énergie verte produite pourra être utilisée également pour les crèches.

Le point a finalement été voté à l’unanimité.