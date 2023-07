De belles Moissons de l’Amitié à Walhain: 37 photos en attendant les vainqueurs

La commune de Walhain organisait cette 55e fête des Moissons de l’Amitié sur le thème des "comédies musicales" et ce fut un grand moment pour tisser la solidarité et le partage entre "voisins".

Ce dimanche matin avait lieu le cortège des chars dans le centre du village. Malgré une météo des plus capricieuses, les villageois eurent droit à un beau défilé de chars tout en couleurs pour les enfants, mais aussi pour les plus grands tous présents pour admirer ces somptueux engins. Les chars ayant été majestueusement décorés par les habitants du village.

L’organisatrice Mélanie Haubruge du comité des Moissons de l’Amitié de Walhain était certes fatiguée, mais heureuse, à l’issue des joutes de ce week-end. "Le bilan est positif malgré le manque de soleil, on a d’ailleurs eu un peu peur samedi avec ce qui était annoncé, mais ce fut une réussite. Au niveau de l’organisation et du déroulement des jeux, tout s’est passé sans problème et je remercie les personnes qui se sont mobilisées, tant celles du comité que les bénévoles pour assurer que ces Moissons de l’Amitié restent une belle réussite. Il y a eu beaucoup d’ambiance samedi soir sur le quiz musical, le moment le plus festif où les gens se sont bien lâchés. Sur les jeux podium aussi, avec notamment la dégustation de bière qui a rencontré beaucoup de succès."

Les jeux sportifs.

Quatre jeux sous forme de course relais avaient lieu dimanche après-midi, sous un temps ensoleillé et le public était de plus en plus nombreux à se masser dans les gradins cintrant le terrain de football. Chaque épreuve se plaçait sous le thème d’une célèbre comédie musicale. On commençait avec "Robin des bois", un parcours "à cheval" se terminant par un tir d’archer. Suivait "Singin' in the rain", où les enfants se transformaient en porteur d’eau en veillant à ne pas renverser le contenu du récipient ! "Mary Poppins" où des ramoneurs passant sur une poutre devaient récupérer un trésor dans la piscine. Et enfin "Le bossu de Notre-Dame", le principe étant de construire une tour symbolisant la célèbre tour parisienne. Le tout sous l’œil attentif des arbitres.

François Marot, le président du Comité de villages, jouait le rôle du speaker animant les jeux dans une ambiance bon enfant.