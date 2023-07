Walhain: sept concerts au F’Estivales de la Tour, les 11 et 12 août

Le premier soir, dans l’ordre, il y aura Antoine Armedan, Fake Empire et Los Pepes. Le deuxième: Mano Hansay, les Barnill Brothers, E.J. Eyre, Getch, et OK Panda. "On a découvert OK Panda sur internet. Ça nous a plu à tous les cinq. Du coup, nous sommes allés les voir sur scène avant de signer avec eux. Ils sont plutôt dans un registre pop-électro."

Les Walhinois ont aussi misé sur la jeunesse, "notamment avec Fake Empire, qui vient d’ouvrir le festival de Ronquières. Là, c’est vraiment de l’indie pop". L’ordre de passage a aussi été pris en compte. "On veut monter en puissance au niveau de l’ambiance, raison pour laquelle Los Pepes et OK Panda clôtureront chacun l’une des deux soirées."

Cette 4e édition aura lieu sur la place Saint-Vincent, à Nil, comme l’an passé. "Le site convient parfaitement au F’estivales de la Tour, car il est clôturé, facile d’accès, avec des endroits pour laisser son véhicule et une prairie aménagée en parking. On installe également une tente berbère et des palettes pour avoir un endroit plus cosy. Il y a aussi un coin pour les food trucks", poursuit Christine Surmont.

En prévente: 20 € pour le vendredi (trois concerts), 25 € pour le samedi (quatre concerts), 40 € pour les deux jours. À l’entrée: compter 5 € supplémentaires.

Le samedi après-midi, il y aura une scène ouverte avant les concerts, avec des animations pour les petits et les grands. De 13 h 30 à 17 h, l’entrée sur le site sera donc gratuite.

festivalesdelatour.be