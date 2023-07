Un débat intéressant a eu lieu ce lundi soir au conseil communal de Walhain, à propos du schéma de développement territorial, proposé par le ministre Willy Borsus (MR). Les élus ont finalement, à l’unanimité, remis un avis négatif, qu’ils ont justifié.

Le bourgmestre, Xavier Dubois (Avenir Communal), a pointé les aspects négatifs du projet, même s’il est favorable à une réduction de l’étalement urbanistique. Il faut dire que le dossier arrive sur la table au moment où la majorité planche justement sur un projet identique, mais évidemment limité au territoire communal. "Les centralités proposées ne sont pas adaptées à Walhain, a-t-il expliqué. On ne s’y retrouve pas. On parle de fixer les densités villageoises à minimum 20 logements par hectare, alors que notre schéma en prévoit 20… au maximum. Il n’y a pas de distinction faite entre le type de logements, un appartement ou une maison quatre façades."

75% – 25%

L’argument le plus important, c’est le "75% – 25%". "75% du développement des logements devront se faire dans les centralités et 25% en dehors. Concrètement, Walhain et Perbais sont repris comme des centralités actuellement.

Donc, chez nous, sur quatre maisons à construire d’ici à 2050, trois seront autorisées à Walhain, éventuellement à Perbais mais qui est déjà très densifié, et une seule dans les autres villages."

Irréaliste, vu le nombre de terrains à bâtir disponibles dans les localités de Walhain. Cela représenterait une perte énorme de la valeur des espaces, sans aucune compensation prévue par la Région wallonne.

"Qu’en est-il du développement des services en dehors de ces centralités ? Les opérateurs risquent de donner la priorité aux centralités, en ce qui concerne par exemple la fibre optique ou les zones de recharge électrique, et délaisseront les autres villages."

Le bourgmestre a encore déploré le manque de moyens pour les communes, les délais trop courts et la complexité des documents, avec pour preuve aucun courrier envoyé par les citoyens lors de l’enquête publique qui a déjà pris fin.

Laurence Smets (Wal1, opposition) partageait cette position et a ajouté qu’elle craignait un gros manque d’autonomie pour les communes.

Jean-Marie Gillet, conseiller communal Écolo (majorité), est également intervenu pour préciser certains éléments du schéma de développement territorial, tant sur le processus que sur le fond, soulignant notamment qu’on risquait de passer à côté d’un outil qui allait contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Finalement, le bourgmestre a repris l’argument qui semblait le plus pertinent aux yeux de tous: "Nous voulons définir nos centralités (choisir quels villages doivent être densifiés), ainsi que les objectifs qui vont avec. On aura peut-être trois ou quatre centralités, mais on ne pourra pas y appliquer ce même chiffre de 75-25. Dans notre propre schéma, nous avons une notion de centralité et des sous-centralités. Nous avons besoin de plus de latitude pour fixer nos objectifs".