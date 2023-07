Projet carmel à Walhain : "Aucun bâtiment n’est prévu en zone inondable" assure-t-on chez Vivagora

Le responsable rappelle que le nombre de logements a été revu à la baisse, avec une diminution de 30%. Dominique Evrard déplore les informations inexactes apportées par des citoyens qui ont manifesté leur mécontentement dans notre journal.

1. Le projet n’est pas en zone inondable. "Une partie du terrain se trouve en zone inondable, mais nous avons été très attentifs à n’implanter aucun bâtiment, ni ouvrage technique, dans cette zone. Les constructions sont situées sur le haut du terrain. Certains bâtiments du projet initial qui étaient situés en zone inondable ont été supprimés."

2. La gestion de l’eau. "Les études réalisées prouvent qu’il n’y aura aucun impact négatif sur le Hain, ni sur le voisinage, ni sur les rues environnantes. Au contraire, les dispositifs prévus permettront de retenir et recycler ou de temporiser l’entièreté des eaux pluviales du site: citernes pour l’eau des toitures, noues, bassins d’orage, étang sec, etc. L’élargissement prévu du lit majeur du Hain ralentira la vitesse de l’eau et permettra un plus grand stockage de l’eau qui vient de l’amont du site, ce qui aura un impact positif sur la rue Gilisquet et la rue de la Culée. Non seulement le projet n’aggrave pas les risques, mais aura un impact positif par rapport à la situation existante."

3. Le projet et le village. "Les bâtiments sont de gabarit rez-de-chaussée +1 ou +2, ce qui correspond au gabarit existant du carmel ou des fermes environnantes. À l’écoute des riverains et des autorités, nous avons déjà diminué le nombre de logements de 30% dans la version finale du projet. Entre 120 et 150 habitants sont attendus sur le site, ce qui représente à peine 2% de la population de la commune."

4. Bétonisation. "Le total des toitures correspond à 3 000 m² et toute l’eau qui tombe sur les toits est récupérée dans des citernes d’eau de pluie et recyclée pour un usage domestique sur le site."

5. Parking: 1,2 place par logement. "Notre projet est très différent au niveau du type d’habitants (seniors, personnes porteuses de handicap, enfants) et par la politique de mobilité volontariste qui sera mise en œuvre. Le maître d’ouvrage considère que donc le nombre de places prévu est suffisant et ne provoquera pas de stationnement en dehors du site."

6. Mobilité. "L’étude d’incidences est formelle: l’impact attendu du projet sur la mobilité du centre de Walhain sera modéré et n’impose aucune mesure particulière."

7. Densité. "Le projet, social et inclusif, à 400 mètres du centre, justifie la densité de logements correspondant à la densification du cœur de village."

8. Plus-value. "Création de deux voiries publiques, sans frais pour la Commune ; maintien du bois et bocage, avec proposition de lieu de promenade ; mise à disposition du quartier d’une salle polyvalente et rénovation de la chapelle ; offre de logements de petite taille, à louer, accessibles ; contribution à la convivialité du quartier afin de rompre avec l’isolement de certains et favoriser la cohésion sociale."