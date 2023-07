Walhain accordera à la crèche du CRFE une aide communale de 1 000 € par enfant

"En septembre, on avait validé l’engagement, mais il fallait que le CRFE obtienne un subside de la Région wallonne, a rappelé le bourgmestre, Xavier Dubois (Avenir communal). C’est chose faite, 42 places ont été retenues, et c’est une nouvelle très importante pour nous. Walhain a l’un des taux de couverture parmi les plus bas du Brabant wallon. La création de la crèche comblera notre retard."

Le conseil communal a aussi décidé, lundi, d’accorder à la future crèche un subside de 1 000 € par enfant inscrit. "Dans le plan financier de l’ASBL, une ligne précisait déjà les besoins pour assurer la pérennité de la crèche. Rappelons que dans le cadre d’une crèche subventionnée par l’ONE, le modèle n’est pas rentable. Forcément, depuis l’annonce de l’appel à projets il y a un an, il y a eu l’indexation des salaires, l’augmentation des coûts énergétiques, alors que le soutien de la Région n’a pas été complet, car les points APE n’ont pas été entièrement indexés. Ce qui impacte l’ASBL." La majorité a donc proposé de voter ce subside de 1 000 € par enfant. "C’est un soutien communal nécessaire, a poursuivi le bourgmestre. On ne peut pas se priver d’une crèche de 42 places. Notre crèche communale du Petit Favia est d’ailleurs financée à hauteur de 50 000 € par an, soit 2 700 € par place."

À noter que dans le contrat, une indemnité est prévue au cas où le bail ne serait pas renouvelé, histoire que la Commune ne s’enrichisse pas "facilement" en s’appropriant le bâtiment construit.

Les premiers plans du bâtiment qui sera construit à la place des terrains de basket et tennis ont été dévoilés. "La parcelle n’est pas très grande, d’où certaines contraintes pour ce projet, il y a aussi des arbres à maintenir… L’auteur de projet a déjà proposé des esquisses, qui tiennent bien compte de la réalité du site."

Les plans définitifs devraient être présentés le 10 juillet et le chantier devrait commencer début 2024. "Il y a une échéance à ne pas dépasser, a rappelé l’échevine Isabelle Van Bavel. L’ouverture de la crèche doit se faire au plus tard en août 2026. On n’a pas encore le planning exact, mais ils vont sans doute essayer de terminer la construction pour fin 2025." Alors que pour l’extension de la crèche Le Petit Favia (de 18 à 35 places), la limite est identique mais les travaux devraient être clôturés pour l’été 2025.

En comptant l’ensemble des milieux d’accueil présents à Walhain, on passera à terme de 42 places, aujourd’hui, à 102. "C’est bien nécessaire vu le nombre d’interpellations de parents à ce sujet, a ajouté le bourgmestre. D’autant plus que la fermeture de la structure à Ottignies remet une pression supplémentaire chez nous. Nos milieux d’accueil trouvent très rapidement des bébés à accueillir."