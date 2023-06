Walhain : le projet du carmel fustigé par les riverains

Insensé à leurs yeux, alors que la commission mobilité et le service mobilité ont tous les deux remis un avis négatif. "Ces avis reprennent les mêmes remarques que celles énoncées par de nombreux riverains dans le cadre de l’enquête publique", souligne le collectif, qui rappelle que la voirie en question desservira les sept blocs d’immeubles, parallèlement à la rue Chemin Vallée des Roux, si le projet voit le jour.

"Nous considérons qu’avec cette décision prise par le conseil communal d’ouvrir une nouvelle voirie, la Commune donne en réalité un signal positif au promoteur, ainsi qu’au fonctionnaire délégué, pour l’obtention future du permis d’urbanisme."

Le comité ne se sent pas écouté, alors qu’il avait formulé de nombreuses remarques. Notamment le fait que le projet urbanistique, s’il se concrétise, modifiera la physionomie du village de Walhain et provoquera d’irrémédiables changements dans la vie des habitants. "Nous voulons que Walhain reste un village et reste rural." L’apparition d’une quarantaine de logements s’inscrit, selon le comité "Sauvons Walhain", dans une vision citadine, qui est inadaptée.

"Les promoteurs assurent qu’il n’y aura pas de problème de mobilité, car ils prévoient 150 emplacements pour des vélos, dont 10 emplacements pour des vélos cargos. Mais tous les habitants de ce quartier ne vont pas rouler à vélo. En grande partie, ces logements sont destinés à des personnes âgées et/ou handicapées et à des familles nombreuses. Où pourraient-elles se rendre à vélo ? Walhain ne dispose pas de gare, dispose de très peu de commerces, n’a pas de banque, peu d’offres de soin. Une seule petite école de village…"

Du coup, les rues risquent d’être encombrées par des voitures supplémentaires, qui cohabiteraient avec des camions et le charroi agricole. "Les allées et venues de 100 à 200 voitures supplémentaires n’engendreront que des problèmes de mobilité et d’insécurité pour les habitants."

Sans parler de l’aspect esthétique du projet, "qui ne conserve pas du tout le caractère rural de la zone et, en l’espèce, dévalorise ce lieu historique et paysagé. Les bâtiments proposés ne s’intègrent pas du tout au bâti existant. Si le projet Vivagora venait à se concrétiser, il y aura une surdensification du lieu. Les auteurs ne prévoient toutefois aucune réponse à l’augmentation des besoins en équipements et services, notamment en matière de mobilité".

Le comité insiste sur le nombre très limité de transports en commun à proximité.

Bref, les riverains sont opposés à Vivagora et envoient un message aux autorités: "Ne faites pas de Walhain une ville". Le promoteur estime que le trafic n’augmentera que de 10%, "ce qui ne semble rien pour lui est en réalité énorme pour le voisinage. De plus, les véhicules seront garés à l’extérieur du site et non sur le site Vivagora. Le nombre de places est d’ailleurs insuffisant…"