Carmel de Walhain : une seule des trois voiries acceptée

Une demande a été formulée par Vivagora pour trois voiries: l’une à gauche du site, parallèlement au chemin des Vallées de Roux ; une autre permettrait de relier la rue de la Culée, parallèlement à la rue Bourgmestre Gilisquet ; la troisième est une modification du tracé du sentier 82.

Le piège, c’était de refuser ces demandes pour annuler la construction des logements. "Mais si on utilise des éléments urbanistiques à cet effet, le demandeur pourra attaquer notre décision et on aboutirait à une ouverture totale. Nous devons utiliser des arguments liés au décret voirie comme la sécurité et sûreté des usagés ou le maillage."

La majorité a finalement proposé de refuser la voie qui mène à la rue de la Culée et la modification du sentier 82. "La première voirie se trouve en zone d’aléas inondations et n’est pas acceptable. Les demandeurs annoncent que leur projet est neutre au niveau de la gestion des eaux. Mais peut-on faire davantage pour la gestion des débordements et inondations ? Pour le savoir, une étude a été commandée par la Commune. Si elle révèle que des aménagements doivent être réalisés à cet endroit, on ne va pas autoriser la création d’une voirie." Car l’objectif du bourgmestre n’est pas d’arriver à un site qui soit "neutre" au niveau des risques d’inondation. Il souhaite aller plus loin et diminuer les risques, avec la construction d’infrastructures, si nécessaire.

L’argument est également utilisé pour le sentier. "On ne va pas décider aujourd’hui de modifier son tracé alors qu’on pourrait y installer un dispositif de lutte contre les inondations à l’avenir. On devrait alors le modifier à nouveau…"

Xavier Dubois a enfin annoncé que la majorité était favorable à l’ouverture de la voirie parallèle au chemin des Vallées de Roux. "Car ici on n’est pas en zone d’aléas inondations. On estime qu’au niveau du maillage, ce chemin pourrait relier le site aux écoles et au centre du village. Nous ne voulons pas que ce quartier, s’il devait voir le jour, soit complètement fermé sur lui-même. Donc, est-ce qu’il présente un intérêt au niveau du maillage ? Oui." Des conditions ont été imposées au niveau du revêtement, afin qu’il draine l’eau.

Pour l’échevin de la Mobilité Vincent Eylenbosch (Écolo), les deux cheminements sont en fait très intéressants, en dehors du projet immobilier. "Les habitants du quartier de la Culée pourraient arriver à pied dans les écoles et vers le centre du village. En termes de maillage, on ne fait pas mieux. Même s’il n’y a pas de projet urbanistique, je trouve les voiries intéressantes. L’autre cheminement permettrait d’éviter ce chemin des Vallées de Roux, pour la mobilité douce. Ce serait une alternative sécurisée, sur un site protégé."

Pour Wal1, il y a trop peu d’espace laissé aux voitures dans le projet alors que cette zone est peu desservie par les transports en commun. Ce qui risque de poser problème. Isabelle Denef et Francine Kekenbosch ont voté contre l’ouverture d’une voirie et le refus des deux autres demandes. Didier Hayet et Jean-Paul Delforge se sont abstenus. Ria Breyne (indépendante) a voté contre.