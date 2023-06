Walhain : une grande nouveauté à Tourinnes en fête

"C’est comme une balade gourmande, mais avec quelques subtilités, on va dire qu’il y aura plus à boire qu’à manger", sourit Renaud Lengelé, membre du comité. Le départ sera donné entre 18 h 30 et 19 h 30, pour une boucle commentée de 6 km dans les rues du village. Avec quatre stands, où des boissons locales et artisanales seront servies. Quatre check-points seront aussi installés tout au long du parcours, l’occasion d’écouter quelques anecdotes sur l’histoire de Tourinnes et participer à des jeux. La participation est fixée à 8 € par marcheur.

"Le gros changement par rapport à l’année passée, c’est qu’il n’y a plus de concert le samedi soir. Parce qu’en plus de la marche festive, il y aura la diffusion du match des Diables rouges, à 20 h 45, contre l’Autriche, sous le chapiteau." Dans la foulée, le chapiteau accueillera une soirée années 90, "gratuite et jusqu’au bout de la nuit".

Le reste du programme ? Le week-end de Tourinnes en fête commencera ce vendredi par un goûter offert aux plus jeunes de l’école de Tourinnes, qui recevront également des tickets pour les attractions de la fête foraine. "Le gros événement, comme chaque année, c’est le quiz musical du vendredi soir. En trois jours, les inscriptions étaient complètes avec 24 équipes enregistrées. On a déjà lancé les hostilités en lançant quelques défis aux participants, qui ont ainsi déjà eu l’occasion d’accumuler quelques points."

La journée de samedi sera sportive, avec le tournoi de football (sixte) et de volley (mixte). "Avec les chaleurs, on a débloqué le plan canicule, poursuit Renaud Lengelé. Il y aura de l’eau disponible gratuitement et des zones d’ombre." Avant évidemment la marche festive, le match des Diables et la soirée. Le tout, avec l’habituel bar à bières spéciales.

Enfin, dimanche, le week-end se clôturera par la traditionnelle balade en tracteurs et les jeux interrues, ainsi qu’un repas sur le temps de midi. "Ces jeux interrues sont chouettes, car ils permettent de faire connaissance avec vos voisins. Les épreuves sont accessibles à tout le monde, seniors et enfants. L’année passée, Lerinnes avait remporté la compétition et la plaque qui symbolise le lauréat. Sauf qu’elle se l’était fait subtiliser et une demande de rançon avait été publiée dans une vidéo sur Facebook… On espère retrouver la même ambiance conviviale !"

Toutes les informations se trouvent sur la page Facebook Tourinnes en fête.