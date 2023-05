Inondations à Walhain: les sites stratégiques ont été dévoilés

Sur les 83 actions du plan anti-inondations de Walhain, 70% ont déjà été réalisés. Il s’agit des mesures soit les moins coûteuses, soit les plus faciles à mettre en place ou encore les plus urgentes, comme la pose de fascines, le curage de tous les cours d’eau, l’aménagement de fossés à redents, les primes pour les agriculteurs et citoyens et autres petits travaux.