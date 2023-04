Walhain retire son recours : la sablière va pouvoir s’étendre à Tourinnes-Saint-Lambert

Avec Chaumont-Gistoux, Walhain avait introduit un recours, "ce qui a permis d’entrer dans une phase de discussion avec l’exploitant et les différents acteurs". Avec, à l’arrivée, trois conventions proposées.

- Le conseil communal de Walhain a ainsi approuvé la convention entre les Communes de Walhain et de Chaumont-Gistoux et les sociétés Hoslet et Les Trois Foncières relative à la mise en œuvre de l’exploitation d’une sablière au lieu-dit Les Turluttes. Cette convention prévoit: le bâchage des camions ; une limitation des vitesses sur la voirie privée qui sera créée, payée et entretenue par le privé ; la réduction du bruit lors de l’utilisation des camions ; des horaires d’exploitation jusqu’à 17h maximum en semaine, sans possibilité de travailler les jours fériés et le week-end ; un programme de plantation et de remise en état de la zone exploitée.

- 2. La deuxième convention prévoit la construction d’un mur antibruit, de 2 mètres de haut et 350 mètres de long, le long de l’E411, à hauteur du pont de Libersart. Montant estimé: 1,1 million d’euros HTVA. "Il faudra un permis pour réaliser ce mur, la réalisation dépendra, donc, de la décision et du timing des autorités, ainsi que des recours éventuels", a précisé Xavier Dubois.

- 3. La troisième convention prévoit une indemnisation des communes de Walhain et Chaumont-Gistoux. "Il s’agira d’une indemnité annuelle, de 0,11 € par tonne de sable extraite et de terre remblayée. Le montant sera indexé, avec répartition entre les deux communes, dès la première année et pendant toute la durée de l’exploitation." Selon les premiers calculs, chacune des deux communes recevra ainsi en moyenne entre 60 000 € et 70 000 € par an.

Laurence Smets (WAL1, opposition) a salué l’accord, alors que le collège communal, qu’elle présidait à l’époque, avait déjà entrepris de nombreuses démarches dans ce dossier, afin de trouver des compensations et limiter les nuisances: "Nous, au lieu d’une indemnisation, on avait proposé d’instaurer plutôt une taxe carrière. Le propriétaire était en théorie d’accord et cela nous aurait rapporté 90 000 €, de manière fixe, plus des variables."

Sauf que la majorité actuelle n’a pas opté pour ce système "car la Région prend en partie à sa charge la taxe carrière, il aurait donc fallu son accord, a souligné Xavier Dubois. Ici, c’est nettement plus sûr au niveau juridique, car le procédé a été validé et signé par l’exploitant. Il y a une sécurité juridique".

Les trois conventions ont été votées à l’unanimité.