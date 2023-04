Walhain : la pension pour chiens de Vivien Lacroix se prépare à doubler sa capacité d’accueil

C’est une étape importante que le Domaine de Ghanna devrait franchir dans les prochains mois. Vivien Lacroix, responsable du site depuis 2013, entreprend des travaux de modernisation, afin de respecter les nouvelles normes. Aujourd’hui, en plus de la pension, l’activité principale, il propose un centre d’éducation pour chiots et chiens qui présentent des troubles du comportement. Il y a également un salon de toilettage et une piscine pour chiens, avec un bassin naturel.