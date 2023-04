Walhain : un premier salon du livre au Fenil, à Tourinnes-Saint-Lambert

La Walhinoise a donc invité des écrivains. "Je me prends au jeu, ça m’amuse beaucoup. Mais je crois que ce que je préfère encore, c’est de parler des autres…" À part un ou deux Français, les auteurs seront exclusivement wallons et bruxellois. "J’ai d’abord sondé quelques personnes. Vu les réponses, je me doutais qu’il y aurait des participants…"

Polar, fantastique, fantaisie, feel good, témoignages…

Finalement, une cinquantaine d’auteurs seront de la partie pour cette première édition. "Plusieurs genres littéraires seront représentés: polar, policier, fantastique, fantaisie, feel good, thriller, roman noir mais aussi pas mal de témoignages autobiographiques. Je pense à quelqu’un qui a eu un Covid long, ou à l’histoire d’un enfant du juge. Des choses personnelles, des écrivains qui partagent leur vie, leur parcours. Quatre ou cinq éditeurs seront également présents, dont Mijade, qui a un dépôt à Walhain et organise des portes ouvertes une fois par mois", poursuit Laurence Legrand.

Plusieurs auteurs pour enfants seront également de la partie. Laurence Legrand espère d’ailleurs attirer les familles auxquelles sept ateliers seront proposés: "Il y aura des lectures et des ateliers d’écriture. Un par heure."

Une sacrée organisation, avec le soutien du service communal de l’Animation "qui a pris contact avec les scouts, pour qu’ils viennent tenir le bar. Un food truck sera également présent". Ce food truck, c’est L’Infirmerie (Perbais). De la street food, avec des produits locaux.

"En deux mois, il a fallu vite confirmer tous les intervenants. L’accueil est positif. On vient de sortir du Salon du livre de Bruxelles où on a pu se rendre compte que le secteur est loin d’être mort. Les gens lisent et cherchent des endroits pour rencontrer des auteurs, lire autre chose que les pontes dont on trouve les ouvrages en tête de gondoles dans les librairies…"

Une chouette initiative, dans une commune rurale qui plus est. Reste à voir si le public répondra favorablement à l’invitation lancée par Laurence Legrand, le 23 avril, au Fenil de Tourinnes-Saint-Lambert.