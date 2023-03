La Grange des Six Heures, nouvelle maison villageoise à Walhain

"Elle est rentrée dans le patrimoine communal il y a de nombreuses années, après avoir changé d’affectation. Elle servait au stockage de divers matériaux pour le service travaux", a rappelé Xavier Dubois, le maïeur.

Sauf que les Walhinois ont estimé que le bâtiment méritait une autre affectation, vu sa localisation, dans le cœur du village. "Les membres de la commission locale de développement rural (CLDR) l’ont retenue dans le cadre du programme communal de développement rural (PCDR) et ont souhaité l’aménager en une salle polyvalente, avec une cuisine et des toilettes au rez-de-chaussée, ainsi qu’une baie vitrée qui donnerait sur le potager de Potawal."

Vœu exaucé, avec également une autre salle indépendante à l’étage, permettant d’y organiser deux activités simultanément, avec une belle vue sur l’église, grâce à une seconde baie vitrée. "Les toilettes sont accessibles depuis le jardin, elles pourront ainsi être utilisées lors des événements qui se dérouleront sur la place Saint-Martin", a précisé le bourgmestre.

Ce dernier a salué le travail de l’architecte et de l’entrepreneur, qui a respecté les délais. "La cuisine est ouverte, avec un îlot central qui favorise les échanges et pourra servir de bar. L’architecte a également conservé le caractère rural des lieux, avec un mélange entre le béton et les blocs en terre cuite, sans compromettre le confort pour les différentes activités."

La prochaine étape, ce sera justement de déterminer l’occupation de cet espace. "Dans le cadre du programme communal de développement rural, les activités imaginées tournaient autour de la rencontre entre les riverains, via du bricolage, des jeux de cartes et de jeux de société, ou encore la projection de film. Des rideaux ont d’ailleurs été placés, pour assurer l’obscurité de la salle. Des cours de cuisine ont aussi été proposés, en valorisant la production de légumes de Potawal."

La première activité, ce sera l’installation d’un café citoyen, qui ouvrira ses portes trois fois par jour. "La Commune a conclu un accord avec Twist, pour ce projet qui répond aux objectifs de la CLDR: un endroit simple, ouvert, qui favorise l’échange, où les gens parleront de la vie du village autour d’un verre."

"Cette grange est désormais vôtre, à vous de la faire vivre"

Pour les autres journées et soirées, les citoyens et associations peuvent se manifester. De nombreux créneaux horaires sont évidemment encore libres.

"Ce projet est abouti et réussi. Cette grange est désormais vôtre, à vous de la faire vivre. Elle doit maintenant remplir son rôle d’outil de convivialité. Merci à l’ensemble des membres de la CLDR qui contribuent à la revitalisation de nos cœurs de village et favorisent le vivre ensemble, aux mandataires et élus qui ont soutenu ce projet et au gouvernement wallon, qui l’a subsidié", a conclu le bourgmestre.