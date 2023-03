Walhain/ Antoine Dechamps : "Je représenterai le BW à l’EcoRally"

"J’ai discuté avec mes sponsors et des organisateurs de rallyes. On s’est dit que l’éco-rallye et ses nombreuses valeurs représentent une partie de l’avenir du sport automobile. Pour dessiner les parcours, on s’est basé sur des parcours de rallyes d’ancêtres. On a un pays magnifique pour faire de la régularité: la Belgique est une terre de rallye."

Une localité de la région de Marche-en-Famenne accueillera le centre du rallye. Le nom de cette localité, au départ de laquelle seront disputées les trois boucles journalières, n’est pas encore acquis avec certitude.

"On va respecter les principes des compétitions internationales de la FIA, même si on ne sera pas enregistré dans le championnat pour cette première édition. Mais c’est l’objectif pour 2024", sourit le Walhinois.

Il y aura donc trois journées, avec des itinéraires de 200 à 300 km par jour. "Ça monte et ça descend, c’est très varié et ça convient parfaitement. Il me reste à convaincre les pilotes internationaux de participer à cette première, même si elle n’est pas inscrite au championnat. Ce sera pour eux l’occasion de faire du repérage pour 2024, quand ce sera le cas."

Antoine Dechamps devra aussi vanter les mérites de son sport de prédilection auprès des sponsors et d’autres acteurs. "C’est génial d’avoir un EcoRally en Belgique, on va montrer un tout nouveau sport automobile, qui ouvre de nouveaux horizons. Pas d’excès de vitesse, pas besoin de fermer la circulation car les participants s’intègrent dans le trafic, des voitures qui ne polluent pas. Cette épreuve va donner un souffle nouveau à ce sport, même si je ne dis pas qu’il faut supprimer les disciplines traditionnelles."

C’est un petit rêve qui est sur le point de se réaliser pour Antoine Dechamps. "La fierté, ce n’est pas encore pour maintenant. On n’en est qu’au début du chemin. Mais je serai heureux d’être présent à la remise des prix, le 17 juin, en espérant être sur la première marche du podium", glisse-t-il en riant.

Les organisateurs ont limité à 40 le nombre de participants. "Pour des raisons techniques, avec le parc fermé. Ce n’est pas évident d’avoir une puissance suffisante, donc on limite pour la première édition. Puis, c’est déjà très ambitieux d’atteindre 40 pilotes. Moi, je représenterai le Brabant wallon." Mais il pourrait ne pas être le seul. "La compétition est ouverte à tout le monde. Il suffit d’avoir un véhicule 100% électrique et acheter une licence de compétition, pour une question d’assurance, sans aucun examen. Tout le monde peut se faire plaisir."