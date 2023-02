Accompagné de son amie, ce visiteur était animé de bonnes intentions puisqu’il apportait un gâteau.

Apparu alors Achille, aussi aimable que de coutume puisqu’il commença par s’épancher, avec des paroles qualifiées de "désobligeantes", sur les vêtements "trop colorés" de la compagne de son beau-fils. "Une tenue de carnaval…"

Ça commençait bien et ça se termina assez vite. Le visiteur reconnut avoir donné le gâteau de manière assez brusque à Achille qui l’accusera de lui avoir porté trois coups de gâteau sur la tête alors que, selon le prévenu, il l’aurait pris de manière maladroite. Ledit gâteau finit sa course sur l’épaule du nonagénaire qui perdit l’équilibre et atterrit dans un fauteuil tout en s’abîmant un poignet. Un médecin rédigea un certificat médical et décision implacable d’Achille: "Je ne veux plus qu’il vienne à mon domicile". Vint ensuite une citation à comparaître pour coups et blessures que la substitute de service demanda de sanctionner de 80 heures de travail. Prévention établie, décréta-t-elle en fixant le prévenu dans les yeux. "On charge un mort…", référence au fait que la victime est décédée voici quelques mois.

L’avocate du prévenu plaida l’acquittement. Elle a été entendue.