Dix nouvelles bornes de recharge à Walhain

La commune met seulement à disposition des espaces, pour une durée de dix ans.

Les sites retenus ? Une borne simple sur le parking de la Forge, à Perbais, et une autre en face de la place du Tram, dans l’allée Vaux-en-Beaujolais. Et quatre bornes doubles: sur la place Saint-Martin de Nil, au complexe sportif des Boscailles, sur le parking du terrain de football de Tourinnes-Saint-Lambert et dans la zone de covoiturage à proximité de la sortie 10 de l’E411.

L’inBW va maintenant se charger de lancer les marchés et de les installer..