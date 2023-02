Walhain : l’ASBL Twist animera un café citoyen trois fois par semaine à la Grange des 6 Heures

"Au mois de septembre, Twist est venu nous voir pour proposer de développer un café citoyen au rez-de-chaussée du bâtiment, a expliqué Xavier Dubois, bourgmestre. Tout le monde se plaint car il n’y a pas de lieu où on peut boire un petit verre à Walhain. Nous avons donc été rapidement séduits par cette proposition, d’autant plus que cette activité est en phase avec les objectifs du PCDR."

Ce café citoyen ouvrira ses portes le mercredi, de 12h à 23 h 30, ainsi que le jeudi et le vendredi, de 16h à 23 h 30, uniquement en dehors des congés scolaires.

Twist s’engage, dans la convention, à équiper le rez-de-chaussée en mobilier et en vaisselle, ce matériel pouvant être utilisé par les autres locataires. La convention prévoit une participation aux frais énergétiques comme c’est déjà le cas pour la location des autres salles communales, ainsi qu’une caution de 750 €.

Point important: cette convention n’est valable qu’un an: "On évaluera le fonctionnement et nous pourrons bien évidemment la renouveler si elle répond aux objectifs de convivialité sur la place Saint-Martin", a indiqué Xavier Dubois.

"Le projet est très chouette, car il y a une demande dans ce sens de la part des Walhinois, a commenté Bénédicte Grandgagnage (Wal1, opposition). Mais alors que le bâtiment n’est pas encore inauguré, que les citoyens ne connaissent pas encore l’existence de cet endroit, que les travaux ne sont même pas terminés, ce qui me pose problème, c’est que cette location de trois journées empêche les autres associations de louer la salle du rez-de-chaussée. Or, ce sont des journées souvent très demandées…"

Il n’y a pas eu d’appel lancé aux associations ou de publicité pour annoncer la disponibilité de la salle. Ce qui avait déjà été le cas pour l’ancienne école de Nil.

"C’est un gros bémol, a ajouté Laurence Smets, cheffe de file Wal1. On ferme la porte aux autres associations, nous aurions souhaité plus d’ouverture."

Une analyse qui n’est pas juste pour la majorité. Les arguments: les demandes des associations sont à chaque fois rencontrées, l’occupation de la Grange des 6 Heures sera très rapide et dynamique, cela répond à un objectif annoncé. "Et l’occupation n’est prévue que pour 3/14e de la semaine, a précisé Jean-Marie Gillet (Écolo). Twist va certainement intégrer d’autres associations dans son projet et les autres acteurs ont encore de nombreuses plages horaires, ainsi qu’une salle à l’étage."

L’opposition est également inquiète concernant le timing pour ceux qui voudraient utiliser la salle le samedi matin: "Si le café citoyen ferme ses portes à 23 h 30 le vendredi, quand se fera l’état des lieux ? Cela ne laissera pas le temps aux occupants du samedi matin d’aménager la salle pour leur activité". Une relation particulière va s’installer et cela devrait faciliter le fonctionnement du lieu, a répondu Jean-Marie Gillet.