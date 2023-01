Budget participatif à Walhain: citoyens, à vous de jouer !

Potager collectif, borne pour réparer les vélos et gonfler les pneus, fresque publique, balade ludique, aire de jeux pour enfants, terrain de pétanque… Les possibilités sont multiples. Sur la plateforme de la Fondation rurale de Wallonie ( www.participation.frw.be), les Walhinois peuvent "acheter un projet".

"Les citoyens font une évaluation financière de leur projet, en dressant la liste du matériel dont ils ont besoin, précise Xavier Dubois (Avenir Communal), bourgmestre. S’ils veulent installer un banc sur une place, ils cherchent le prix et l’indiquent dans le dossier. Ensuite, il y aura une phase d’évaluation de la faisabilité. Par exemple, le service technique vérifiera la crédibilité du prix annoncé."

La phase suivante, c’est un vote, qui vaudra pour 50 % de la décision, qui se déroulera également sur la plateforme. Le comité de sélection se prononcera aussi sur la liste arrêtée (50%).

"Nous laisserons la possibilité à ceux qui ne sont pas familiers des outils informatiques de remettre un projet sous le format papier. Ils pourront aussi voter de manière physique, au besoin."

La première phase se déroulera du 2 février au 2 avril. Durant ces deux mois, les idées seront récoltées. Du 1er mai au 31 juin, ce sera le moment de sélectionner les idées les plus appropriées. En juillet et août, le comité se réunira afin d’analyser les propositions et c’est en septembre que l’annonce des projets retenus se fera.

"Cette initiative permet de motiver davantage la population à réaliser des projets qui lui tiennent à cœur. C’est un outil qui revisite la démocratie au niveau local et diversifie la participation citoyenne. Nous avons déjà les conseils consultatifs, où les gens peuvent donner leur avis. Il y a aussi des sondages. Mais ici, c’est encore plus concret", commente Xavier Dubois. La plateforme de la Fondation rurale de Wallonie ajoute aussi un côté transparent, car ce n’est pas directement la Commune qui gère les projets.

C’est l’échevine Nadia Lemaire (Écolo) qui s’est occupée de ce projet: "Je tenais énormément à ce budget participatif, comme les autres membres du collège. C’est un levier pour porter des projets et ça permet d’encourager les rencontres entre les pouvoirs politiques, l’administration et les citoyens. Ce triangle de travail est très important".