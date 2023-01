Walhain : 20 ans plus tard, le CPAS doit s’agrandir

"Nous sommes à l’étroit dans ce bâtiment que l’on occupe depuis 20 ans, constate Agnès Namurois (Écolo), présidente du CPAS de Walhain. C’est un peu le moment de réfléchir aux améliorations à apporter."

Il faut dire que les missions ont bien évolué. "La population a énormément augmenté, il y a donc davantage de dossiers à traiter et plus de personnel. Les attentes aussi ont changé. Il y a tout l’aspect confidentialité à prendre en compte. Les bénéficiaires n’ont pas envie de se retrouver tous dans le hall, en attendant leur rendez-vous. Les assistants sociaux aussi ont besoin de leur propre bureau, parce qu’ils gèrent des dossiers confidentiels." Il y a aussi les archives qui grossissent d’année en année et pour lesquelles on a besoin de plus d’espace.

Les conditions de travail ne sont pas mauvaises, mais pas idéales non plus actuellement. "Nous avons plus de 35 employés au CPAS, pas tous à temps plein, mais c’est un nombre important. Les externes viennent aussi manger dans nos locaux sur le temps de midi. La cuisine est par exemple trop petite pour tout le monde. On a deux endroits pour prendre les repas de midi."

Sans parler des deux ouvriers. "Ils occupent actuellement le garage et le bas du bâtiment, mais ils ont besoin d’un atelier mieux structuré, afin d’assurer le rangement, poursuit Agnès Namurois. Ils sont un peu mal lotis pour le moment, ce serait bien pour eux de bénéficier d’une réorganisation."

La salle du CPAS est également mise à disposition des associations, et l’ONE se déplace aussi à Walhain pour les différentes collaborations. Bref, le constat est sans appel.

Le projet mené par Agnès Namurois comporte deux volets. "Il y a d’abord l’aménagement du bâtiment. L’isolation sera améliorée, vu l’attention qui est encore plus portée sur les coûts énergétiques. Des panneaux solaires seront installés. Et il y a encore plein de petites choses, comme les lumières, quelques joints à faire, des châssis à changer…"

L’autre partie du projet, c’est la construction d’une nouvelle aile, sur une parcelle de terrain qui appartient déjà au CPAS. "Cela nous permettra d’avoir plus de bureaux et d’ainsi répondre aux besoins du personnel."

Au niveau de la procédure, une analyse des besoins exacts sera effectuée par un prestataire de services, afin de ne pas devoir lancer un marché public pour chaque étape du dossier. "Je crois qu’en année 2023, si une nouvelle crise ne nous tombe pas sur les bras, on aura du temps à consacrer à cette extension. On a prévu une enveloppe de 500 000 € au budget extraordinaire et il nous reste des réserves au fond extraordinaire, pour compléter le prêt, si besoin."

Patience, cependant. Tous ces changements devraient se finaliser en 2025, si le dossier ne rencontre pas d’obstacles majeurs.