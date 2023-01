« La situation était problématique depuis des années » au camping d’Alvaux de Walhain

"Sur décision du Commissariat général au tourisme, le camping d’Alvaux ne peut plus accueillir de nouveaux occupants, a confirmé le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon (PS). La situation de ce camping était problématique depuis plusieurs années déjà, et la fermeture n’arrive pas de manière soudaine. Néanmoins, l’adhésion de la Commune de Walhain au plan Habitat permanent lui aurait donné des armes supplémentaires pour faire davantage face à cette fermeture. Je ne peux malheureusement que constater que la Commune de Walhain n’a pas adhéré à la convention 2022-2025 du plan Habitat permanent. Par ailleurs, depuis le 28 février 2022, date limite pour y adhérer, je n’ai pas reçu de signaux de la Commune en ce sens."

« Les campings sont complets, les listes d’attente sont longues »

Ce mardi, au parlement wallon, le député John Beugnies (PTB) s’inquiétait des difficultés éprouvées par les résidents du camping pour trouver un nouveau logement: "Pour ce qui est de trouver un nouveau camping, c’est apparemment très compliqué. Les campings sont complets d’autant plus que certains au bord des rivières ont dû fermer leurs portes à cause d’inondations répétées. Il y a une liste d’attente, comme pour les logements sociaux. Concernant les logements conventionnels, cela semble inaccessible dans le marché privé vu les loyers élevés et les faibles revenus des résidents de camping. Reste alors le logement social, mais, là aussi, et malheureusement sans surprise, la demande dépasse très largement l’offre. De nouveau, c’est la liste d’attente. Une troisième piste est possible, celle de l’habitat léger, mais là, les Communes semblent très réticentes dès qu’il s’agit d’accueillir des habitants qui vivent de manière alternative et modeste. Les propriétaires de parcelles qui voudraient permettre ce type de logement croulent sous les procédures."

"Le CGT n’a pas fixé de date limite pour le départ des occupants: ce geste positif permet aux autorités locales d’assurer un accompagnement au relogement des résidents. Certains habitants ont d’ailleurs déjà été relogés", a rassuré le ministre avant de rappeler que les résidents du camping d’Alvaux peuvent bénéficier de "points de priorité" en vue d’intégrer un autre camping dans une zone définie dans le plan Habitat permanent, ou pour prétendre à un logement social.

Walhain va finalement adhérer au plan…

Quand il a fallu se positionner, fin 2021, à propos d’une éventuelle adhésion au plan Habitat permanent de la Région wallonne, la Commune de Walhain avait décidé de ne pas adhérer: "La finalité de ce plan, c’est de supprimer l’habitat permanent. Il nous semblait alors un peu rude de forcer les habitants du camping à partir ou à démolir leurs habitations pour lesquelles ils avaient investi, souvent avec l’aide du CPAS, afin d’en améliorer la sécurité", rappelle le bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois.

Entre-temps, le retrait de l’agrément du camping walhinois par le Commissariat général au tourisme (CGT) a changé la donne. Puisqu’il n’y a désormais pas d’autres solutions que d’évacuer le camping, la Commune de Walhain a finalement demandé à la Région de pouvoir adhérer au plan Habitat permanent, même si les délais sont déjà dépassés depuis près d’un an. "Le ministre n’a peut-être pas encore pris connaissance de cette demande, commente Xavier Dubois. Mais on espère qu’il lui réservera un accueil favorable."

… même si ça ne changera pas grand-chose

Cela étant, si en adhérant au plan régional, Walhain pourra compter sur quelques aides, cela ne changera pas fondamentalement la donne: "Cela restera difficile de reloger les habitants du camping. Le plan Habitat permanent ne va pas faire baisser les prix de l’immobilier dans la région ; il ne va pas, non plus, réduire les listes d’attente pour les logements sociaux".

Or, le bourgmestre le répète: il n’y aura pas d’expulsions: "Nous n’avons fixé aucun délai. Notre rôle, c’est d’accompagner chacun dans sa recherche d’un nouveau logement. On sait déjà que cela prendra plusieurs années."