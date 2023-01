Walhain : la Région recale le projet d’extension du parc éolien de Baudecet

Il faut dire que les riverains s’étaient largement manifestés lors de l’enquête publique et que les collèges communaux de Walhain et de Gembloux avaient remis un avis défavorable.

Dans son argumentation, le Service public de Wallonie (SPW) avance que les distances entre les éoliennes "ne respectent pas les recommandations du cadre de référence (7 fois la longueur de pales)", et que l’étude d’incidences n’a pris en compte que les huit nouveaux mâts et pas ceux déjà installés.

Des bridages et l’effet de sillage étaient prévus pour limiter les nuisances pour les riverains. Ils risquaient cependant de faire perdre entre 23% et 39 % de production.

Le SPW souligne encore dans son courrier que "le projet déstructure le paysage et ne recompose nullement les lignes de force de celui-ci, il va supprimer aussi les deux points de vue remarquables préservés par le parc existant". De plus, la hauteur des nouveaux mâts, différente des anciens, conduirait "à une lecture anarchique et sans cohérence de l’ensemble du parc". Le ministre avait déjà refusé en juin 2020 un permis pour sept éoliennes, "pour un effet d’encerclement et des considérations paysagères".

Dans l’argumentation, on trouve aussi l’avis défavorable du Département de la nature et des forêts, qui regrette l’ancienneté des données, qui n’avaient déjà pas été correctement collectées en 2019 pour le permis précédent.

Cependant, un recours auprès du gouvernement wallon est toujours possible, dans un délai de vingt jours.