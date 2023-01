Nick Gomand et Bike’er’Nick fidèles au rendez-vous avec les motards accidentés

Apporter un peu de réconfort et quelques cadeaux aux motards accidentés de la route qui séjournent au Centre de traumatologie et de réadaptation (CTR) de l’hôpital Brugmann, à Bruxelles, c’est l’un des grands moments dans l’année pour l’ASBL walhinoise Bike’er’Nick. C’est même la seule activité de l’association qui a dû lever le pied à cause des différentes crises et des petits ennuis de santé de Nick Gomand, la cheville ouvrière de l’ASBL.