Olivier Petronin, nouvel échevin à Walhain : « Francis Sprimont a tenu sa parole »

Olivier Petronin est donc à présent en charge des travaux, du sport, de la culture, des festivités locales, des jumelages et des commémorations. "La priorité, ce sera de construire ce hangar communal, puis d’avancer dans la rénovation du complexe sportif et dans la lutte contre les inondations." Il entend également "contacter les clubs sportifs et associations, afin de connaître leurs besoins et leur venir en aide".

Pour mener toutes ces missions, le nouvel échevin a aménagé son temps de travail. "Je suis employé et agriculteur à titre complémentaire. Après le décès de mes parents, j’ai repris la ferme familiale avec ma sœur. J’avais déjà prévenu mon patron qu’à la fin de l’année 2022, je demanderais un temps partiel, pour honorer mon mandat d’échevin. Je suis du coup devenu commercial, dans la même entreprise."

Cette arrivée au collège communal, Olivier Petronin l’attendait impatiemment. Il faut que celui que d’aucuns qualifient de "gros travailleur" est devenu l’un des plus anciens du groupe Avenir Communal. "Mon premier mandat, c’était en 2010, suite au décès de Jacques Kekenbosch, en décembre 2009. Je suis devenu conseiller de l’action sociale. Ensuite, je me suis présenté aux élections de 2012 et ai siégé au conseil communal dans l’opposition. C’est un rôle qui me plaisait déjà, nettement plus politique qu’au CPAS. On avait tout de même eu du mal à composer une liste. On se posait la question pour 2018, mais Xavier Dubois a redynamisé tout le groupe. J’occupais la troisième position sur cette liste, ce qui était forcément agréable." Avec, à la clef, 527 voix.