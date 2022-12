De nouveaux points ont été votés mardi au conseil communal. Mais deux grosses incertitudes planent sur le dossier. La dernière en date ? L’état de santé de l’entreprise Eckelmans. "Avez-vous aussi reçu l’e-mail d’un citoyen qui affirme que l’entrepreneur est en très mauvaise posture ?", a demandé Anne Ferrière (ChastreAvenir, opposition).

"Il y a des informations qui vont dans ce sens, a répondu le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ). Mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Le permis est à l’instruction, il a été déposé par Eckelmans. Cette société existe toujours et veut toujours obtenir son permis. Moi, je n’ai pas de vision sur ses comptes…"

L’échevin de l’Urbanisme, Stéphane Colin, a complété en s’interrogeant: "Eckelmans a des problèmes sur un projet, mais un projet qui n’est pas si important que ça. Est-ce que ça pourrait mettre à terre l’entreprise ?"

"Et si une faillite devait être déclarée, qu’adviendrait-il du projet ? L’argent de la Commune risquerait-il d’être perdu ? a demandé Bérengère Lefrancq (Écolo, majorité). Quatre sociétés d’Eckelmans sont déjà en faillite. Et s’ils laissaient des dettes ?"

« L’argent de la Commune n’est pas engagé avant le feu vert pour le permis »

Le bourgmestre s’est montré rassurant: "L’argent de la Commune n’est pas engagé avant le feu vert pour le permis. Ensuite, comme pour tout projet, il y a le dépôt d’une caution et de garanties."

Le dossier est tout de même particulier. Car la revitalisation de la place est gérée par la société privée et la Commune. "Normalement, pour un gros projet comme ça, on impose au lotisseur de faire les voiries. Ici, on a pris ça à notre compte afin de recevoir les subsides de la Région wallonne", a précisé Stéphane Colin.

L’entrepreneur pourrait se retirer, en cas de problèmes financiers. "Mais Eckelmans peut toujours revendre le permis et une autre société travaillerait aux mêmes conditions, avec le même projet", a encore ajouté le bourgmestre.

Une bonne nouvelle. Mais il faudra pour ça obtenir le permis. Or, la Commune de Walhain s’oppose farouchement au plan de mobilité. "Nous allons les rencontrer début janvier pour en discuter sereinement", a glissé Stéphane Colin. De manière à éviter que le fonctionnaire délégué et technique ne soit obligé de trancher entre la proposition de Chastre et le refus de Walhain.

Les deux points à l’ordre du jour, qui concernaient les voiries qui mènent au quartier, ont été votés à l’unanimité.